Rifiuti, ispettori Alia in azione a Pieve a Nievole

Pieve a Nievole (Pistoia), 3 settembre 2024 - Gli ispettori ambientali di Alia Multiutility a partire dall'inizio di settembre entrano in azione anche a Pieve a Nievole (Pistoia) e, in accordo con l'amministrazione comunale si occuperanno di tre progetti ritenuti prioritari. Il primo riguarda i controlli antidegrado nel centro storico ed è pensato per garantire e migliorare il decoro nelle strade del centro, con particolare attenzione ai cestini getta-rifiuti, alle campane stradali e ai cassonetti riservati agli abiti usati. Il secondo progetto riguarda il 'Pronto intervento ambientale' e vedrà scattare controlli tempestivi di fronte a segnalazioni inviate da cittadini, Comune e polizia municipale. Il terzo progetto si chiama 'Pieve a Nievole pulita' e ruoterà attorno alle azioni di pattugliamento e di lotta agli abbandoni di rifiuti.. Si tratta del 28/o Comune, fra i 58 gestiti da Alia nella Toscana centrale, che ha deciso di attivare il servizio degli ispettori ambientali, figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano. 'Si tratta - ha detto il sindaco di Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti - di uno strumento in più per contrastare il conferimento errato dei rifiuti e l'abbandono sul territorio. Con la presenza degli ispettori ambientali il controllo sarà più capillare a vantaggio dell'ottimizzazione del sistema di raccolta, del decoro urbano e della cultura della legalità". 'Gli ispettori ambientali, con la loro costante presenza e il continuo lavoro di monitoraggio e sensibilizzazione, contribuiranno a migliorare in maniera significativa la qualità del decoro per i cittadini di Pieve a Nievole' - ha commentato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility -. Crediamo fermamente che la tutela dell'ambiente passi attraverso un'azione congiunta e condivisa, e siamo certi che questo servizio rafforzerà il senso civico e il rispetto per il nostro territorio".