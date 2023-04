Morte di Riccardo Biagini, lutto e dolore. “Non riusciamo a crederci”

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 3 aprile 2023 – E’ grande il dolore di tutta la provincia di Pistoia e del ciclismo toscano in genere per la morte di Riccardo Biagini, 56 anni, ex ciclista dilettante caduto dal terrazzo della sua casa nella serata di sabato 1 aprile.

Il violento impatto al suolo ha provocato gravi traumi e per l’uomo non c’è stato niente da fare nonostante i soccorsi. Accade a Casalguidi, il suo paese, dove era conosciuto da tutti e dove in tanti avevano fatto il tifo per lui a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, quando aveva corso e vinto da dilettante.

Non era mai passato al professinismo ma la passione per il pedale non era mai venuta meno. Praticava e insegnava spinning. Aveva tantissimi allievi ed era molto conosciuto per questo suo ruolo di allenatore.

“Non riusciamo a crederci”, dicono adesso le persone che pedalavano in palestra con lui. Un grande carisma, una grande simpatia che lo portavano ad essere molto apprezzato. E a Casalguidi sono in tanti coloro che rendono omaggio e si stringono alla famiglia: alla mamma Patrizia, alle sorelle e alla compagna Giovanna.

Per Casalguidi è un momento molto duro. Un fulmine a ciel sereno. Sabato Riccardo Biagini aveva visto in un locale pubblico di Casalguidi una partita di calcio con gli amici. Aveva scherzato come sempre. Poi è tornato a casa e il grave incidente domestico ha posto fine alla sua vita.

"Ricordo la tua simpatia – si legge su Facebook - la tua passione, mi dispiace un sacco, non ci siamo più visti ma persone come te rimangono nei ricordi belli. Buon viaggio Riccardo”. In tanti vorranno partecipare ai funerali. Le esequie non sono state ancora fissate. In queste ore si svolge infatti l’autopsia, che dovrà chiarire tutti gli aspetti dell’incidente. Poi ci sarà l’ultimo saluto per un uomo la cui simpatia aveva conquistato tutti.