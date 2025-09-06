Qui si fa la storia. Dany Basket Quarrata. Grande entusiasmo per la presentazione

QUARRATAEntusiasmo, tanto entusiasmo. Lo si respira fin dall’inizio della preparazione in casa Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, e lo si è respirato anche durante la serata di giovedì, in Piazza del Risorgimento. La squadra biancoblu, come il settore giovanile dell’Olimpia Quarrata, è stata presentata sul palco allestito per il Settembre Quarratino. Un’occasione per ricevere l’abbraccio dei propri sostenitori e per incuriosire quella parte della città che ancora non conosce la realtà del Dany Basket.

Sul palco è salita la dirigenza, a cominciare dal presidente Gino Giuntini, e a seguire lo staff tecnico, quello atletico e medico. Infine, i protagonisti più attesi, ossia i giocatori, capitanati da Federico Regoli. Ad accoglierli il sindaco Gabriele Romiti, che si è detto orgoglioso per il traguardo raggiunto nella stagione passata dalla formazione allenata da Alberto Tonfoni, invitando al contempo quanti più cittadini possibili a seguire la squadra durante il campionato di Serie B Nazionale. Una storica prima volta.

Tanti applausi e anche qualche coro per i biancoblu: un motivo di grande soddisfazione per la società. "E’ stato sicuramente un momento importante in questa pre-season: è bello sentire tutto questo affetto – le parole del presidente Giuntini – Ringrazio i tifosi per il loro supporto e ovviamente anche l’amministrazione comunale. Per il resto, siamo pronti ad affrontare questa grande sfida che ci attende". Sulla stessa falsariga il commento del direttore sportivo Marco Nannini. "Si è trattata di una gran bella serata. Abbiamo avvertito la passione di chi ci segue e questo è importante in vista dell’inizio del campionato. Speriamo che ci vengano a vedere in tanti durante la stagione. Con la compagna abbonamenti, che sta proseguendo in maniera positiva, abbiamo deciso di adottare dei prezzi contenuti per cercare di invogliare anche chi non conosce la nostra realtà a scoprirci".

Nel frattempo, Regoli e compagni stanno continuando la preparazione in vista dell’inizio della stagione. La Serie B Nazionale scatterà per il Dany Basket nella serata di sabato 20 settembre, quando al PalaCarrara arriverà la Virtus Roma, una delle favorite per il salto di categoria. PalaCarrara che nel tardo pomeriggio odierno (dalle 18) ospiterà la penultima amichevole dei ragazzi di coach Tonfoni. Per la seconda volta dopo il test andato in scena a Lucca il 27 agosto, Quarrata sfiderà la Fabo Herons Montecatini. Il pre-campionato si concluderà poi con la partita fissata per il 13 settembre (sempre alle 18) contro il Costone Siena, formazione che parteciperà al torneo di Serie B Interregionale. Dopodiché si comincerà davvero a fare sul serio, con Roma nel mirino.