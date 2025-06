Punto digitale facile. Sportello attivo alla Coop

Un Punto Digitale Facile anche alla Coop di Pistoia. Lo sportello sarà attivo al punto vendita di Viale Adua ogni giovedì dalle 14 alle 17 grazie alla partecipazione di CNA Toscana Centro. L’iniziativa, presentata ieri, aiuterà a fornire consulenza e aiuto pratico nell’accesso ai servizi, rientrando in un più ampio progetto che ha l’obiettivo di fornire competenze digitali di base e supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del divario digitale culturale. "Il progetto ’Punti Digitale Facile’ di CNA Sociale ha raggiunto un traguardo importante nel percorso di inclusione digitale - ha detto Paola Calandra, presidente di CNA Sociale -, confermandosi come un’iniziativa strategica per ridurre il divario digitale e promuovere la cittadinanza digitale attiva. Ad oggi, sono ben 4.700 le persone censite e supportate attraverso i servizi offerti dai PDF. Questi risultati testimoniano l’efficacia dell’approccio che abbiamo adottato e siamo molto orgogliosi di questi nuovi percorsi e corsi che avvieremo in partnership con Unicoop Firenze".

Presso il Pdf sarà possibile attivare la Carta d’identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione. Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid, la Cns e la Cie. "Con il nuovo punto digitale inaugurato oggi confidiamo di dare un buon servizio e di avviare un’esperienza che sarà un arricchimento per tutti - ha sottolineato Marco Leporatti, presidente della sezione soci Coop di Pistoia -. Anche grazie al supporto di CNA Toscana Centro, alterneremo l’attività di sportello alla formazione digitale, per la quale abbiamo già ricevuto manifestazioni di interesse e di disponibilità a collaborare come volontari: segnali che, ancora una volta, confermano l’importante funzione sociale della cooperazione".