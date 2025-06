Punti digitali nelle frazioni. Nuovi giorni e orari di apertura

Il Comune di Scarlino ("Per motivi organizzativi", si spiega) ha dovuto modificare i giorni e gli orari di attività dei Punti digitali presenti all’interno delle frazioni del territorio comunale.

Questi sportelli sono un servizio pensato per aiutare i cittadini (specialmente coloro che non sono ’nativi digitali’) a orientarsi tra i portali online comunali e nazionali e accedere con facilità agli strumenti della pubblica amministrazione digitale.

A partire da questa settimana, il servizio sarà attivo a Scarlino Scalo ogni martedì (dalle 15.30 alle 17) nell’ex scuola elementare in via Matteotti, mentre a Puntone lo sportello sarà aperto ogni venerdì (stessa fascia oraria) con sede nell’ex farmacia. Resterà invariata la presenza del servizio nella biblioteca comunale, dove sarà attivo ogni venerdì dalle 9 alle 12.

Il personale degli sportelli sarà disponibile per fornire informazioni, accompagnare i cittadini nella presentazione di documenti, aiutarli nella presentazione dei documenti del Protocollo e supportarli nella prenotazione di appuntamenti con la sindaca. Questi punti digitali offrono agli scarlinesi anche servizi di supporto pratico per operazioni specifiche come l’attivazione dello Spid, l’uso di pagoPA per i pagamenti digitali, accedere i servizi online del Comune (come la prenotazione della sala consiglio per matrimonio, la gestione della Tari e le richieste per la Ztl) e l’accesso all’Anagrafe nazionale della Popolazione residente per scaricare certificati, cambiare residenza o aggiornare i propri dati.