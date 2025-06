Nella sede in viale Europa rimarrà la logistica

Il nuovo polo di viale Moro è pensato per ospitare tutti gli uffici attualmente allocati presso la sede di Unicoop Firenze di viale Europa, a Scandicci. E proprio da qui partirà il domino che farà di Scandicci la capitale logistica e direzionale della Coop.

La struttura dei Pratoni è stata inaugurata nel 2001; nel 2009 è stata ampliata di quasi 8000mq, ospitando anche un centro direzionale dove sono stati trasferiti gli uffici della cooperativa. Con l’edificio lungo l’asse della tramvia, l’area di viale Europa diventerebbe completamente dedicata alla logistica in modo da capitalizzare tutti gli spazi in vista di possibili espansioni con nuovi punti vendita in altri ambiti territoriali rispetto a quelli attuali.

La seconda fase prevede di mettere mano all’area Cdr. Ma su questa c’è la massima attenzione. Unicoop per adesso non si sbottona sulle intenzioni, si limita a ridimensionare molto le voci che parlano di un centro di stoccaggio per il freddo. Il progetto è in fase di elaborazione, anche in questo caso il dialogo con l’amministrazione è in pieno svolgimento.

La sindaca ha chiesto di valorizzare una parte dell’area dedicandola allo sport, probabilmente inserendo la piscina e un palazzetto per chiudere il cerchio sugli impianti sportivi. Vedremo quale sarà l’esito di questa nuova, estenuante, trattativa.