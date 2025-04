A Scandicci un hub dedicato a pelletteria con museo della borsa

Scandicci (Firenze), 8 aprile 2025 - Fare dell'area realizzata intorno alla galleria dell'A1 di Casellina, che presto entrerà nel patrimonio del Comune di Scandicci (Firenze), un hub dedicato al settore della pelletteria di lusso e al suo rilancio, incluso un museo dedicato alla borsa. Queste le linee generali del progetto attraverso il quale l'amministrazione intende mettere mano alle opere di completamento degli spazi che saranno ceduti da Autostrade per l'Italia. Il Comune diventerà proprietario dell'area con un atto di trasferimento della proprietà che verrà stipulato a seguito della convenzione con Autostrade per l'Italia. Sarà poi siglata una seconda convenzione per attuare il progetto di completamento dell'immobile di via Respighi, per il quale la Regione Toscana ha stanziato circa 100mila euro. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca Claudia Sereni hanno effettuato un sopralluogo nella zona. "Il progetto a cui stiamo lavorando e che è reso possibile grazie alla Regione - afferma Sereni - definisce il completamento delle opere presenti nell'area e soprattutto introduce una vocazione legata al rilancio del distretto della moda. La nostra idea è quella di un museo della borsa non convenzionale, all'interno di hub innovativo che coniughi ricerca e creatività”.