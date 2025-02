Problemi al Pacini e nuovo pediatra. Capecchi incalza

"Diamo il benvenuto al dottor Niccolò Campagna, nuovo pediatra che prenderà servizio a S.Marcello Pistoiese. Per la Montagna e le famiglie che vi risiedono una ottima notizia, perché l’assenza di un servizio simile rappresentava una discontinuità sanitaria non accettabile, specialmente in un settore così delicato come quello della cura dei bambini e dei ragazzi". A dirlo è Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fdi. "Per quanto mi riguarda sono soddisfatto, perché ho sempre seguito questa problematica, sia con incontri con esponenti del servizio sanitario e delle istituzioni ma anche con il comitato di genitori che non ha mai mollato – aggiunge – . Ora mi auguro che le famiglie rispondano in modo massiccio a questa opportunità, che rappresenta un’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto fino a oggi".

Ma l’impegno di Capecchi per la sanità montana non si ferma: "Su indicazione di cittadini e utenti ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente Giani e all’assessore alla salute Bezzini in relazione alla situazione dell’ospedale Pacini di S.Marcello Pistoiese – spiega –. Il Piot presenta infatti due ulteriori problematiche per i settori di radiologia e dialisi. Infatti il servizio di radiologia resterà chiuso per almeno i prossimi sei mesi, per lavori, mentre la Dialisi presenta problemi di funzionamento che costringono il paziente a frequenti spostamenti. Vista la collocazione particolare dell’ospedale e tutti i disagi che questa comporta, abbiamo chiesto a Giani e Bezzini alcune risposte. Qual è il cronoprogramma per il ripristino della radiologia? Saranno fortini radiologici portatili per superare questa emergenza? E’ in programma la riattivazione della Dialisi in tempi brevi? I cittadini meritano di avere risposte", conclude.