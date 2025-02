Prima edizione della festa invernale dell’Unità con il governatore

Il deputato Marco Furfaro e il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, saranno al circolo Arci Rinascita oggi, sabato 1 febbraio, in apertura della "Fest’Unità" prima edizione invernale. Alle 18 il governatore della Toscana sarà intervistato dai Giovani democratici. A seguire, saluti di Simona Querci, componente della segreteria regionale del Pd Toscana, Marco Mazzanti, segretario provinciale Pd Pistoia e Massimo Vannuccini, coordinatore segreteria provinciale Pd Pistoia. Chiusura con l’intervento dell’onorevole Marco Furfaro, deputato del Pd. Alle 20, cena su prenotazione con menù fisso.

Domani, domenica 2 febbraio, alle 17.30 reading a cura del gruppo i Sabotat(t)ori dal titolo "Nel cuore e nella memoria", da una lettura di Liliana Segre. L’iniziativa si collega alle celebrazioni del primo febbraio "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo" per conservare la memoria delle vittime e promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra. Al termine dello spettacolo, apericena.

La "Fest’Unità" è organizzata dall’unione comunale del Partito democratico di Agliana in collaborazione con i Giovani democratici e si svolge nel salone del circolo Arci Rinascita di via Roma. Il segretario comunale Pd, Andrea Acciai, esprime soddisfazione: "La novità della Festa de l’Unità invernale per il Pd di Agliana ha diversi significati. Il primo è dimostrare, grazie al contributo dei nuovi iscritti soprattutto tra i giovani, di rappresentare un soggetto politico attivo e capace di organizzare in proprio manifestazioni politiche, culturali e di intrattenimento. Secondariamente dimostrare attenzione ai problemi della comunità. La due giorni darà anche il via, grazie alla presenza del presidente Giani, a riflessioni sui temi più importanti e significativi che verranno dibattuti durante la campagna elettorale per le regionali che si terranno nell’autunno del 2025".

Piera Salvi