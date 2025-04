Pontenuovo, ripresi i lavori . Attesa per la data di riapertura

PISTOIA Ieri mattina sono ripresi i lavori al ponte del Pontenuovo con la stesura sulla gettata in cemento armato di una guaina liquida impermeabilizzante. Le foto con gli operai al lavoro mentre ricoprivano il ponte di uno strato di materiale nero hanno fatto il giro dei social accompagnate da espressioni di stupore e da auspici che questa ripresa dell’intervento possa preludere ad una conclusione dei lavori. Dati i precedenti di questo cantiere così travagliato nessuno tra i residenti e gli utenti della strada si azzarda a formulare speranze o a fare previsioni. La consigliera delegata alla viabilità della Provincia Lisa Amidei, da noi interpellata ieri, ha annunciato delle comunicazioni ufficiali saranno fornite stamattina sullo stato dei lavori e quindi anche sulla natura dell’intervento compiuto ieri e sulle ulteriori fasi ancora da eseguire. In particolare si attendono notizie sulle ulteriori analisi sul calcestruzzo della gettata che sono state eseguite dopo che dalle prime analisi era risultato un discostamento della stessa gettata rispetto ai parametri previsti nel capitolato.

Il fatto che ieri mattina si sia provveduto a stendere quello strato di guina nera appare, in attesa di conferme ufficiali, un segno che la gettata sottostante offra le garanzie tecniche necessarie. In ogni caso la stesura della guaina prelude alla asfaltatura che dovrebbe essere, insieme alla collocazione delle barriere laterali, l’ultimo lavoro da compiere. Residenti del Pontenuovo e di Santomato e i tanti automobilisti che da mesi non possono utilizzare la Montalese sono com’è naturale col fiato sospeso. C’è molta attesa anche per l’incontro pubblico in programma martedì prossimo 15 aprile alle ore 21 al circolo Arci di Pontenuovo. Interverranno sia il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo che la consigliera con delega alla viabilità Lisa Amidei. All’ordine del giorno dell’incontro c’è lo stato dei lavori e tutti si attendono una data certa sulla riapertura del ponte. Al momento infatti una data non c’è visto che l’ultima proroga, quella che è andata oltre il precedente termine del 28 marzo a causa delle difformità nei valori della gettata, è stata decisa con l’espressione "fino alla fine delle lavorazioni" proprio per evitare l’eventualità che si ripetesse l’indicazione di un termine poi non mantenuto nei fatti.

Giacomo Bini