La ‘stretta’ su Pistoia Ovest. Primi interventi della Pistoiese: “Adesso chiarezza dal Comune”

Pistoia, 21 settembre 2025 – Un impianto che guarda al futuro, nella speranza di poter finalmente consegnare ai giovani arancioni (e non solo) una propria casa. Il progetto Pistoia Ovest è ormai da tempo uno dei punti, se non il primo punto, nell’agenda della Pistoiese e del presidente Iorio. Qualche mese fa la società ha fatto un passo importante, ottenendo la gestione della struttura e permettendo alle varie formazioni arancioni di allenarsi e disputare le partite casalinghe.

Nel corso dell’estate la Pistoiese si è quindi attivata in prima persona per avviare una riqualificazione di Pistoia Ovest, occupandosi dei primi interventi strutturali: nuova tinteggiatura per gli spogliatoi, manutenzione dei due campi da gioco (uno riservato alle gare ufficiali, l’altro per gli allenamenti) e un murales nuovo di zecca realizzato dall’artista pistoiese Ldb (al secolo, Lorenzo Di Bari).

Nella mattinata di ieri, il club ha organizzato un sopralluogo per fare il punto della situazione sullo stato d’avanzamento degli interventi. “Dopo molti dialoghi siamo riusciti a trovare un primo accordo - ha detto Sergio Iorio -, anche se per ora è solamente temporaneo. Abbiamo già presentato richiesta formale al Comune per una soluzione più duratura: oggi la società sta investendo su Pistoia Ovest con le proprie finanze, ma in chiave future ci servono maggiori garanzie.

È difficile investire in un progetto a medio-lungo termine senza avere certezze. Non voglio fare polemica, ma serve chiarezza e al momento non ce l’abbiamo. Stiamo investendo al buio: se l’amministrazione vuole tra un anno può riprendersi tutto e non va bene”.

Il messaggio rivolto da Iorio a Palazzo di Giano è chiaro: realizzare un centro sportivo è possibile solo con l’aiuto di tutti gli attori protagonisti. “Valuteremmo sia l’acquisto di Pistoia Ovest sia una concessione trentennale - ha concluso il presidente arancione -: noi siamo aperti a tutto e vogliamo realizzare una casa non solo per la Pistoiese ma per tutta la città”. Tra le novità che danno colore all’impianti c’è il murales realizzato da Ldb, che ha raccontato com’è nata l’idea di realizzare l’opera: “Ho voluto catturare la gioia pura del gioco del calcio - ha detto Di Bari -, la corsa dietro a un pallone, quell’emozione che deve ispirare tutti noi. Era questo l’intento: rappresentare l’anima vera dello sport, che è emozione.

Sono felice di aver collaborato con la società: da bambino ho vestito anch’io la maglia arancione e nel fare questo murales ho messo tutto il mio cuore per restituire qualcosa alla mia città”.

Michele Flori