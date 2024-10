Un’altra notte di paura. Forti precipitazioni su tutta la Provincia. E la Montagna va ko

Pistoia, 19 ottobre 2024 – Sono state nuovamente ore di apprensione e paura quelle passate in tutta la provincia di Pistoia a seguito dell’ondata di maltempo di giovedì notte. Nonostante la pioggia insistente caduta per molte ore, i disagi relativi agli allagamenti sono stati fortunatamente limitati. Un po’ peggio è andata alle zone di montagna, che hanno ricevuto gli apporti di pioggia più alti dell’intera regione, insieme alle aree alluvionate nel livornese. Al Passo del Monte Oppio, ad esempio, sono caduti 176mm in 24 ore, più di quanto cade in media in tutto il mese di ottobre. Valori significativi di pioggia sono caduti anche a San Marcello, che ha fatto registrare 130mm in 24 ore.

Proprio qui si sono avuti gli effetti maggiori del maltempo: chiuse per frane la SP633 Marlianese, poco a valle della colonna di Piteglio, ma anche la SS12 dell’Abetone e del Brennero, in località la Mora. Piccole frane segnalate anche in altre zone. Gli accumulo pluviometrici sono stati inferiori in pianura: ad Agliana sono caduti 62mm, a Pistoia 68. Valori quasi doppi rispetto alla Valdinievole, dove i cumulati sono stati di circa 30/40mm di pioggia. Non a caso, in queste aree non si sono registrate criticità. La conta dei danni è sostanzialmente inferiori a quanto si temeva nella notte tra giovedì e venerdì, quando il temporale che si è abbattuto su tutta la provincia aveva fatto temere il peggio.

Tra Bottegone e Chiazzano, così come a Quarrata, si sono registrati allagamenti in alcune strade particolarmente basse, come ad esempio via di Brana e via del Falchero. Il Fernulla, che ha tenuto col fiato sospeso i quarratini nella serata di giovedì, ha raggiunto il suo picco intorno all’una e mezzo di notte per poi calare. I fossi sono arrivati al limite della tracimazione ma, fortunatamente, la perturbazione si è spostata nel corso della notte verso est facendo cessare i fenomeni più intensi, dando tempo al reticolo minore di “smaltire” l’eccesso di acqua. Il maltempo in questo piovosissimo ottobre continuerà ancora a lungo? Fortunatamente no. La giornata di oggi sarà una delle ultime con tempo perturbato e piogge diffuse. Domani, invece, il sole tornerà a fare capolino sui cieli della provincia di Pistoia, sgombri da nuvole di pioggia anche per la giornata di lunedì. Martedì, infine, torna il tempo variabile con possibilità di brevi rovesci. Al momento, però, non si vedono nuove fasi di massiccio maltempo nei prossimi quattro/cinque giorni.

Francesco Storai