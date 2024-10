Diretta maltempo in Toscana, pioggia forte e allagamenti. Criticità nel Senese

Firenze, 17 ottobre 2024 – Il maltempo è arrivato. Come previsto nel pomeriggio dalla Sala operativa della Protezione civile regionale che ha emesso una allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico, nel tardo pomeriggio è iniziata a cadere pioggia forte in diverse zone della Toscana. Si ricorda che l’allerta meteo è in corso fino alle ore 07 di venerdì 18 ottobre. Qui sotto le notizie in diretta e tutti gli aggiornamenti:

18:10 Emergenza in Liguria, trovato morto anziano disperso nel Genovese In Liguria è emergenza per il maltempo. Nel Genovese trovato morto un anziano disperso. Leggi qui tutti gli aggiornamenti sul maltempo in Liguria. 18:05 Allagamenti sulla Siena-Firenze Diversi allagamenti segnalati sulla Siena-Firenze, l'Autopalio. Una automobilista segnala sul gruppo Facebook 'Quelli dell'Autopalio': "Fate attenzione, la strada è un fiume. A Siena nord verso Firenze sono tornata indietro. C'è acqua e fango sulla strada, è pericoloso". 17:53 Sovicille, strade allagate e un muretto crollato Nel senese centrale, in alzune zone, i cumulati hanno già raggiunto i 60-70 mm. Si segnalano già delle criticità su alcune zone come nel comune di Sovicille. La strada provinciale che porta a Rosia venendo da Siena risulta allagata e difficilmente percorribile in alcuni tratti. Nel comune di Sovicille, in località Malignano è crollato un muretto. La strada tra Rosia e il Rospaglio è stata chiusa al traffico. La situazione sulla Autopalio. Le auto provenienti da Siena nord tornano indietro 17:48 Dalla Lunigiana al Senese, le zone colpite dal maltempo Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani informa che si registrano temporali intensi "tra Lunigiana, Garfagnana, Versilia, alto grossetano, entroterra pisano e senese. Precipitazioni cumulate fino a 100 mm a Mulazzo (MS), 97 mm a Sovicille (SI). Nell’ultima ora si segnalano 44 mm a Fornovolasco (LU). A causa delle intense precipitazioni sono previsti innalzamenti dei corsi d’acqua nelle zone. Per le prossime ore l'avvicinamento del fronte principale determinerà una nuova fase perturbata a partire dalle zone occidentali con precipitazioni che risulteranno più diffuse. Permarrà un'alta probabilità di forti temporali con 50-60 mm all’ora". Allagamenti nel Senese. La perturbazione in arrivo dalla costa