Allerta arancione in Toscana, il maltempo torna a far paura: le aree a rischio

Firenze, 17 ottobre 2024 – Il maltempo torna a far paura. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di venerdì 18 ottobre una allerta meteo arancione in Toscana per rischio idrogeologico e temporali molto forti. L'allerta arancione riguarda la costa e la parte centro-occidentale della Toscana. Allerta gialla nel resto della regione.

Allerta arancione in Toscana venerdì 18 ottobre 2024

Le aree a rischio sono principalmente quelle della costa centro-settentrionale e tutta l’area centro-nord-ovest della regione. Interessate le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Pisa, Grosseto, ma anche Siena, Firenze, Prato.

L’intensa perturbazione in arrivo sulla Toscana porterà piogge consistenti – si legge nell’avviso della Protezione civile – soprattutto sulle zone occidentali e settentrionali della regione. Già da oggi, giovedì 17 ottobre, piogge e locali temporali in intensificazione nel pomeriggio che si estendono dalla costa al resto della regione. I temporali più violenti dovrebbero colpire le zone occidentali e settentrionali. Domani, venerdì 18 ottobre, precipitazioni abbondanti e temporali anche nella prima parte della giornata.

