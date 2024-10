Maltempo Toscana: esonda l’Elsa e travolge tutto. Case evacuate, auto intrappolate

Castelfiorentino, 18 ottobre 2024 – Gravi disagi anche nell’Empolese Valdelsa a causa del maltempo. Accade a Petrazzi, frazione di Castelfiorentino, dove il fiume Elsa è esondato invadendo la strada 429, una delle arterie più importanti della zona.

La strada 429 allagata a causa dell'esondazione dell'Elsa: gravi problemi per la circolazione nella zona (Fotocronache Germogli)

La strada è dunque bloccata e i vigili del fuoco sono a lavoro. Non si segnalano persone ferite, ma l’acqua ha invaso tutto in maniera impetuosa, con gravi rischi per chi si trovava a passare in quel momento. La scena che si presenta è drammatica, con la strada diventata un fiume. Ci vorrà tempo perché l’acqua si ritiri.

I vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto per il salvataggio di alcune persone che sono state sorprese dall’acqua. Diverse infatti le auto che sono rimaste intrappolate, con l’acqua andata fin oltre gli sportelli. Le immagini di queste ore sui social network testimoniano il dramma.

Il punto più difficile è quello di Malacoda. Qui il fiume ha travolto la strada e tutto quello che trovava. E scattano le evacuazioni delle abitazioni della zona. A Castelfiorentino il palazzo dello sport di viale Roosvelt è stato aperto per accogliere le persone che momentaneamente si trovano fuori di casa.

Si apre dunque un nuovo fronte di danni del maltempo dopo che, nella drammatica notte tra giovedì e venerdì, erano finite sott’acqua Siena e provincia e la zona sud della provincia di Livorno, ovvero Venturina, Suvereto e Campiglia Marittima.