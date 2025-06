Montespertoli: Denis Zefi torna per l'Eccellenza, confermato Giulio Biliotti

Altra conferma importante e nuovo innesto di spessore per il Montespertoli per l’Eccellenza. Partiamo proprio dalla novità, che poi è in realtà un ritorno. Dopo essere cresciuto proprio nel vivaio gialloverde ed aver maturato importanti esperienze in giro per la Toscana, il direttore sportivo Niccolò Tanini è infatti riuscito a riportare al Molino del Ponte di Baccaiano, il centrocampista classe 2001 Denis Zefi. Completato il percorso giovanile tra Empoli, Pisa e Livorno, Zefi ha vinto il campionato di Eccellenza con il Poggibonsi nella stagione 2020-‘21, quella condizionata dal Covid, per poi collezionare altre 101 presenze nella massima categoria dilettantistica regionale con le maglie di Fucecchio, Fratres Perignano e Certaldo nelle successive quattro stagioni, impreziosite da 8 reti.

Per quanto riguarda l’ennesima conferma della stagione dello scorso anno, invece, mister Gianluigi Sarti potrà contare ancora sull’attaccante Giulio Biliotti (‘06), protagonista anche con la Rappresentativa Toscana al Torneo delle Regioni dove ha segnato due reti dopo le quattro siglate in 19 presenze in campionato.