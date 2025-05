Dominio del Team Vangi Calenzano al Giro del Medio Po: Sgherri trionfa

Dominio del Team Vangi Calenzano, nel Giro del Medio Po a Castel San Giovanni in Emilia. La squadra juniores toscana ha piazzato 4 atleti nella Top ten. Ha vinto il marchigiano Giacomo Sgherri, al terzo successo stagionale, davanti al suo compagno di squadra Marco Petrolati, mentre quarto è giunto Andrea Tarallo e decimo Luca Nicoloso. Alla gara emiliana hanno preso parte ben 174 atleti ed è la sesta vittoria per la squadra di Calenzano. In Toscana grande attesa per l’internazionale Gp Industrie del Marmo a Marina di Carrara firmato sul traguardo di piazza Menconi dal ventenne russo Ilya Savekin, che corre nella squadra spagnola PC Ebre Baix Tortosa, e che 24 ore prima era giunto quarto nel Trofeo Matteotti. Il vincitore ha lasciato un gruppo di 40 corridori a 6 chilometri dal traguardo riuscendo a resistere con un minimo vantaggio fin sul traguardo cogliendo l’importante successo. Al secondo posto Federico Biagini (VF Group Bardiani), terzo Alessio Menghini della General Store, quindi il toscano Edoardo Cipollini. Una gara veloce ed un finale splendido da parte di questo giovane che compirà 20 anni sabato prossimo. Negli allievi il successo di Niccolo Nieri (Fosco Bessi) sul circuito di Albinatico (gara nel ricordo di quattro amanti del ciclismo come Maurizio Poltri, Ivano Landi, Sauro Coppini e Piero Pratesi) e posti d’onore per Lucio Baccini (Cotignolese) e Daniele Bacci (Team Valdinievole).

Infine le due gare esordienti nella Giornata Azzurra in Valdinievole con sesta vittoria di Vincenzo Vito (Team Cesaro Ballerini) nel 1° anno su Stefanini e Della Polla, e di Tommaso Marini (Coltano) su Niccolò Iacopi e Daniele Brocchi nel 2° anno.

Antonio Mannori