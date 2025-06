Toro Loco Global e Boccaccione dominano il Torneo Castellano di calcio a 7

Sono solo due le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate del Torneo Castellano di calcio a 7: Toro Loco Global (foto) e Boccaccione. I vicecampioni in carica, hanno regolato 3-1 l’Om con reti di Chiti, Cioni ed Oliva, assicurandosi con una giornata di anticipo la qualificazione ai quarti nel girone B. Al secondo posto c’è l’Aston Birra, dilagante contro il Phoenix: 8-0 firmato dalle doppiette di Cesarano, Silvestro e Gabriele oltre che dai centri di Riccomi e Minissale. Il Boccaccione, nonostante l’8-2 inflitto a One Piece (poker di Varone, secondo consecutivo, doppietta di Gningue e gol di Corsi e Salvà) dovrà invece aspettare l’ultima giornata di questa settimana del girone D per poter festeggiare.

Nel raggruppamento A, poi, il Bar di Campo piega 2-1 i campioni in carica della Caggianese (decisivi i guizzi di Abbate e Ciappi) e si prende la vetta. Nel C, infine, nonostante il 2-2 contro Dogana Fc (doppiette di Marconcini e Masoni), è il Magic Banda a portarsi in testa da solo. Ecco di seguito, comunque, il quadro completo dopo le prime due giornate e il programma di tutte le gare dei prossimi giorni.

Girone A: Caggianese-Bar di Campo 1-2; Mama’s-Guardiani della Torre 0-1. Classifica: Bar di Campo 4; Caggianese e Guardiani della Torre 3; Mama’s 1. Prossimo turno – Stasera: Mama’s-Caggianese (21); Bar di Campo-Guardiani della Torre (22).

Girone B: Toro Loco Global-Om 3-1; Aston Birra-Phoenix 8-0. Classifica: Toro Loco Global 6 Aston Birra 4; Om 1; Phoenix 0. Prossimo turno – Domani: Toro Loco Global-Aston Birra (21); Om-Phoenix (22).

Girone C: 0571-Mojito’s 2-1; Dogana Fc-Magic Banda 2-2. Classifica: Magic Banda 4; O571 e Mojito’s 3; Dogana Fc 1. Prossimo turno – Mercoledì: Dogana Fc-0571 (21); Mojito’s-Magic Banda (22).

Girone D: Young Stars-Atlas 7 4-0; One Piece-Boccaccione 2-8. Classifica: Boccaccione 6; Young Stars e Atlas 7 3; One Piece 0. Prossimo turno – Giovedì: One Piece-Young Stars (21); Atlas 7-Boccaccione (22).

Simone Cioni