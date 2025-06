Calcetto e solidarietà. Si sfidano 24 squadre

CITTÀ DI CASTELLO – Un torneo per solidarietà di calcio a cinque che coinvolge qualcosa come 24 pro loco e società rionali del territorio per divertirsi con lo sport e regalare un sorriso a un bambino speciale. Il terzo torneo tra paesi di calcio a cinque, organizzato dal comitato Pro San Maiano con il patrocinio del comune è partito ieri e si svolge fino al 20 giugno negli impianti sportivi della frazione. Il ricavato della raccolta fondi, oltre 3 mila euro, sarà poi devoluto alla famiglia di un bambino affetto da una malattia grave. Oltre al contributo economico senza dubbio la cosa più importante, il presidente della pro-loco San Maiano Fabio Fortuni e tutto lo staff hanno allestito un vero e proprio cartellone di eventi per rendere memorabile il torneo. "Tutto è nato in maniera spontanea grazie alla passione per lo sport, la voglia di stare insieme e di regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno", spiega Fortuni che ci tiene a precisare di aver "subito trovato nelle associazioni coinvolte immediata adesione e solidarietà al progetto che poi si è tramutato in una concreta raccolta fondi".

Le 24 realtà ai nastri di partenza pronte a sfidarsi per questa nobile causa sono rappresentative di tutto il territorio: San Maiano, Promano, Cornetto Cinquemiglia, Trestina, San Secondo, Monte Santa Maria Tiberina, Prato, Madonna del Latte, Casella-Garavelle, Astucci, Calzolaro, Morra, San Pio, Riosecco, San Leo Bastia, Cerbara, Piosina, Quelli de la del Ponte, Lerchi, San Giacomo, Salaiolo, Lama, Montone e Pietralunga.

Non mancheranno di sicuro passione, partecipazione e il tifo del pubblico sugli spalti.