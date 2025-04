Playoff Uisp: Mb Team e Csf Bianchi/Mda si qualificano, Arena Metato in testa

Penultima giornata della fase campionato Uisp, con altri verdetti. Dopo Arena Metato (campione in carica), Sconvolts (campione 2023) e Croce Verde Discobolo raggiungono i playoff anche Mb Team e Csf Bianchi/Mda. Per l’Mb Team decisivo il 2-1 sul Real Nocchi (Salini, Corno/Da Prato), mentre per il Csf Bianchi è ininfluente la sconfitta patita contro il Bellariviera/Leblon. Bellariviera/Leblon che si impone 1-0 con il 15° centro stagionale del capocannoniere del campionato Silva, e che adesso l’obiettivo ce l’ha ad un passo, così come il Torcigliano che, nel recupero, strapazza 5-0 il fanalino di coda Piano di Mommio/Manù con Gaspari 2, Naitana, Accardo e Cursi. Vicinissimo all’obiettivo anche il Villa Diletta/Bayern Versilia che fa 1-1 contro l’Hotel Virginia. A segno Belloni. Sarebbe fuori dai giochi, invece, il GO I Passi 77 che vince, a tavolino, contro il Piano di Mommio/Manù. Lasciando la corsa playoff, il capolista Arena Metato batte 2-0 la Lube Cucine Viareggio con Pecori e il rigore di De Jesus. Fa invece 2-2, con una certa sofferenza ed un po’ di fortuna, lo Sconvolts contro un indomito Tdl Soccer (nella foto). Altro pareggio è quello della Croce Verde Discobolo contro il Terrinca per 3-3. Centri di Michele Del Chiaro e Benedetti, oltre ad una autorete a favore. Per gli ospiti Carcanaj, Turini e Maroof. È 1-1 tra Unione Quiesa Orange e Ctz Imballaggi. Rete locale di Panconi. Infine la Don Bosco Mazzola passa 3-2 sul campo del Nuovo Mondo Fitness. Decidono la doppietta di Pardini ed il singolo di Tartarini. Agli sconfitti non basta la doppietta di Da Mommio. Classifica: Arena Metato 46; Sconvolts 41; Croce Verde Discobolo 36; Mb Team e Csf Bianchi/Mda 33; Villa Diletta/Bayern Versilia 31; Torcigliano e Bellariviera/Leblon 30; GO I Passi 77 28; Tdl Soccer 23; Lube Cucine Viareggio 19; Real Nocchi e Unione Quiesa Orange 17; Hotel Virginia, Nuovo Mondo Fitness 14; Ctz Imballaggi 13; Don Bosco Mazzola e Hotel Virginia 11; Terrinca 10; Piano di Mommio/Manù 3.

Sergio Iacopetti