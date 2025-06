Pugilistica Sanseverino Scardigli raccoglie mille euro per l'ospedale di Réfane in Senegal

Mille euro. Tanto è riuscita a raccogliere la Pugilistica Sanseverino Scardigli con lo spettacolo di beneficenza “L’uomo senza paura“, la storia del pugile di Pontedera Sandro Mazzinghi portata sul palco da Mauro Parrinello. Ricavato che sarà devoluto all’associazione Asrit Touba Réfane per aiutare l’ospedale di Réfane nella regione di Diourbel in Senegal. Inoltre domenica prossima partiranno dall’ospedale di San Miniato anche diversi presidi medici che verranno donati ad altre due strutture ospedaliere dello stato africano.

Oltre duecento le persone che hanno assistito alle due repliche, tra cui circa 160 studenti delle scuole medie Busoni e Vanghetti di Empoli. "Il pugilato non è soltanto uno sport, è storia di ognuno di noi – si è rivolto agli studenti, Parrinello –. E l’insegnamento che ci ha dato Sandro Mazzinghi, qualunque sia lo sport che volete fare nella vostra vita fatelo e fatelo fino in fondo, perché alla fine di un percorso vi scoprirete diverse da come eravate quando avete cominciato. E questo si chiama vivere". Questo invece il commento del direttore sportivo della Pugilistica Sanseverino Scardigli, Giancarlo Piermaria.

"Sono state due giornate memorabili, rese speciali dall’entusiasmo e dalla partecipazione di un pubblico coinvolto e caloroso – ha commentato –. Un sentito ringraziamento va all’assessora allo sport Laura Mannucci e all’assessore alla cultura Matteo Bensi per il loro prezioso supporto e l’impegno concreto nell’organizzazione dell’evento. Un grazie a Simone e Davide Mazzinghi, che con passione e dedizione hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo. Un ringraziamento speciale anche alle scuole, agli insegnanti e agli studenti delle classi terze medie per aver creduto in questo progetto e avervi preso parte con entusiasmo. E infine grazie di cuore a Elio Orlando di “Matilda Ricami“ e a tutti gli altri sponsor che ci hanno sostenuto". L’evento è stato presentato dal professore di filosofia, ex pugile dilettante, Paolo Capezzone ed hanno partecipato anche il giornalista Dario Torromeo e Mohamed Ali Ndiaye, ex campione Italiano e della Comunità Europea dei pesi supermedi e ambasciatore di buona volontà per il governo senegalese.