Pistoia Blues Festival. Dieci serate di musica. Ospiti internazionali. E alcuni ’big’ italiani

Un cartellone importante quello dell’edizione numero 44 del Pistoia Blues, presentato ieri in Comune a Pistoia. Dal 27 giugno al 15 luglio ben dieci serate di grande musica sul palco allestito in piazza del Duomo per una delle rassegne più durature a livello europeo, che proporrà un mix tra grandi artisti internazionali e lo storytelling d’autore con tre protagonisti italiani di grande spessore: Gianna Nannini, Brunori Sas e Francesco Gabbani.

La partenza del festival sarà affidata a un’anteprima d’eccezione il 27 giugno con l’arrivo di Beth Hart, forse la più grande blueswoman femminile in circolazione. La cantautrice nominata ai Grammy si esibirà per per la prima volta a Pistoia nel tour di promozione del suo ultimo lavoro ‘You still got me. Il 4 luglio sarà la (prima) volta del giovane e talentuoso artista statunitense Marcus King: il musicista di Greenville ad aprile 2024 ha dato alla luce il suo nuovo album ‘Mood swings’ che presenterà proprio a Pistoia.

Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con l’unica data nel centro Italia di Blackberry Smoke, più Paul Gilbert. La band statunitense dei Blackberry Smoke porterà il suo southern rock venato di blues, country e hard rock sull’onda dell’ultimo lavoro discografico ‘Be right here’. Prima di loro il grande chitarrista Paul Gilbert e due aperture ufficiali: i Black Banjo e i Roommates.

La chiusura della manifestazione il 15 luglio, con una delle più grandi rock band americane al mondo: i Queens of the Stone Age supportati dai The Amazons. La band torna in Italia per soli due appuntamenti dal vivo dopo la straordinaria partecipazione da headliner agli I-Days Milano 2024.

Un cartellone di qualità dal punto di vista del blues-rock, che viene arricchito dalla sezione ‘Storytellers’, che vede il ritorno a Pistoia di Gianna Nannini (13 luglio), la consacrazione di Brunori Sas (5 luglio) e il pop di Francesco Gabbani (9 luglio). Inoltre una nuova sezione del festival vedrà altri due eventi dedicati a un pubblico più giovane non inclusi nel cartellone principale del Blues: Alfa (3 luglio) e NYAT (8 luglio).

"Un festival - commenta l’assessore al Turismo e alle tradizioni e manifestazioni jacopee Alessandro Sabella - che può godere di un importante contributo da parte del governo nazionale grazie all’ottenimento del riconoscimento come manifestazione di interesse nazionale -. Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima collaborazione da tutti i soggetti interessati che ci consentono oggi di presentare un programma di questo livello che va al di là del puro aspetto musicale. Siamo molto soddisfatti e ci aspettiamo una grande risposta dalla città e da chi arriverà da fuori per assistere a queste serate".

"Un programma importante - spiega il patron della manifestazione Giovanni Tafuro - che unisce il tradizionale blues con alcuni dei principali cantautori italiani per la rassegna ‘Storytellers’ e artisti più giovani come Alfa e NYAT. Sono particolarmente orgoglioso della presenza della grande Beth Hart, che ha chiesto di poter arrivare in città qualche giorno prima per provare lo spettacolo e ci stiamo adoperando in questo senso per accontentarla e farle sentire l’atmosfera della nostra città". I biglietti per tutti gli spettacoli disponibili in prevendita.

Davide Costa