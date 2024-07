Pistoia Blues, ci siamo. L’anteprima speciale con i Calexico sul palco. Tutti i protagonisti

Pistoia, 2 luglio 2024 – Mancano pochi giorni al via della 43esima edizione del Pistoia Blues Festival in partenza giovedì 4 luglio alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia con il concerto dei Calexico. Si tratta di un’anteprima speciale del Festival che proseguirà in Piazza Duomo con Tommaso Paradiso (7 luglio - Storytellers), l’inclassificabile pop/prog irriverente degli Elio e Le Storie Tese (8 luglio), il soul di Mario Biondi e il jazz di Dee Dee Bridgewater in un doppio spettacolo unico (11 luglio), la classe dei progetti dell’enfant prodige Matteo Mancuso e di Mark Lettieri degli Snarky Puppy (doppio show il 12 luglio), il figlio di Greg Allman con il Devon Allman Project (13 luglio, Teatro Bolognini) ed il grandissimo Antonello Venditti (13 luglio - Storytellers).

La 43esima edizione del Pistoia Blues Festival 2024 sarà aperta dal concerto della band statunitense dei Calexico attesi il 4 luglio 2024 presso la Fortezza Santa Barbara a Pistoia. Nel giorno dell’Indipendenza Americana la band fondata da Joey Burns e John Convertino porterà il loro folk blues desertico per la prima volta sul palco del Festival. Ad aprire la serata il folk country blues del cantautore Carlo Rizzolo. L’artista vicentino a da poco pubblicato il suo terzo album da solista intitolato "Four Corners". Domenica 7 luglio sarà Tommaso Paradiso il protagonista in Piazza Duomo a Pistoia. Il suo concerto si inserisce nella rassegna Storytellers, che da qualche anno propone serate dedicate al cantautorato di nuova generazione, di cui l’ex voce dei The Giornalisti è indiscusso protagonista. Lunedì 8 luglio il festival continua con un gruppo geniale e inclassificabile come gli Elio e le Storie Tese. L’eclettica band capitanata da Elio, con le loro modalità irriverenti, spazia dal rock al blues al prog per quello che è un vero e proprio concerto unico nel suo genere. Il tour "Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo" ha sancito il grande ritorno della band dopo anni di inattività e sta ottenendo uno strepitoso successo in tutta Italia.

Sarà una serata unica quella dell’11 luglio 2024 quando sul palco di piazza Duomo saliranno Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater con i loro rispettivi spettacoli, tra il miglior soul, blues e jazz. Per Mario Biondi si tratta di un gradito ritorno sul palco del Blues dopo lo spettacolo del 2010: in questa occasione porterà il suo "Crooning – the italian tour". Un altro grande doppio show si terrà venerdì 12 luglio in Piazza duomo con due grandi talenti della chitarra come Matteo Mancuso e Mark Lettieri. Matteo Mancuso, palermitano, classe 1996, già stimatissimo da Joe Bonamassa, Steve Vai e Al Di Meola, che ne hanno tessuto le lodi, è un enfant prodige della chitarra.

Il festival si chiuderà sabato 13 luglio con due eventi in contemporanea: in Piazza Duomo si terrà il grande ritorno di Antonello Venditti (sold out) per la sezione storytellers del Festival, mentre al Teatro Bolognini si esibirà Devon Allman con il suo ultimo progetto. L’occasione per il ritorno di Antonello Venditti è la partenza del tour estivo "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary" (in collaborazione con LEG Live Emotion Group). Mentre Antonello Venditti si esibirà in Piazza Duomo, gli appassionati di blues potranno godere al Teatro Bolognini dello show The Devon Allman Project, il progetto blues/soul del figlio di Greg Allman. In apertura il cantautore pistoiese Lorenzo Del Pero con un set acustico dei suoni nuovi brani inediti. Oltre alla 43esima edizione del Festival sul palco di Piazza Duomo si terranno anche tre altri eventi e spettacoli di richiamo nazionale. Il 5 luglio si terrà il concerto dei britannici Blue. Il 6 luglio lo spettacolo Teenage Dream. Il 10 luglio lo spettacolo di Paolo Crepet.