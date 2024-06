Cosa fare la sera, c’è ampia scelta. Fra mostre, rassegne ed eventi

Un viaggio a tappe. Dentro l’estate. E’ il cartellone di oltre cento eventi e rassegne di vario genere – e in pieno svolgimento – per animare la città tra giugno e settembre, offrendo la possibilità a residenti e visitatori di scegliere tra iniziative di musica, spettacolo, attività culturali e sportivi, mostre, intrattenimento, con appuntamenti che guardano a tutte le fasce di età. Tre mesi per vivere la città e il suo territorio all’aria aperta, con un occhio di riguardo a due appuntamenti molto attesi: da sabato 6 luglio le aperture straordinarie dell’atrio e dell’ex chiesa del Tau in corso Fedi con l’iniziativa Marino e Pistoia di nuovo insieme e il programma de "I luoghi del cuore" organizzato in occasione del ventennale della scomparsa di Tiziano Terzani. Si tratta, per quest’ultimo programma, di un insieme di iniziative culturali realizzate con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, in particolare di Orsigna, dove lo scrittore si è spento, allo scopo di promuovere la conoscenza della sua opera e dei luoghi a cui egli è stato molto legato. Nel programma non manca nulla. Ampio spazio è dedicato a eventi e iniziative che caratterizzano storicamente l’estate pistoiese, come i Festeggiamenti jacopei che terminano il 25 luglio con la Giostra dell’Orso; il Pistoia Blues Festival e il Blues City a partire da giovedì 4 luglio; gli itinerari tematici a bordo del Porrettana Express e altro ancora. Non mancano, poi, le iniziative pensate per accendere i riflettori sui luoghi del centro storico e del territorio cari ai pistoiesi, nelle dimore dell’arte e della cultura. Tra queste, i Giovedì in gioco del progetto ‘Socialmente’ al Villone Puccini; la prima edizione di Off-Road Experience all’Ecomuseo il 7 luglio. Poi ci sono visite, mostre ed eventi all’insegna della contemporaneità, con incursioni storiche, anche nelle sedi museali cittadine e nei luoghi di cultura, come i Musei Civici, la Biblioteca San Giorgio, San Jacopo in Castellare e altri, per raccontare Pistoia, le sue tradizioni, le sue passioni e la sua storia. Accanto ai luoghi più conosciuti, l’estate è anche l’occasione per scoprire spazi nuovi e meno centrali. Come Villa di Baggio, il Castello di Cireglio e altri ancora.