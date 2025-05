Nuovo percorso di trekking. È l’anello del Sasso Regino. Buriano andata e ritorno

Dopo "l’anello della Furba", uno dei sei percorsi attraverso il Montalbano che consente agli escursionisti di raggiungere la frazione carmignanese di Seano partendo da Tizzana (e viceversa), a partire da sabato prossimo, 24 maggio, sarà disponibile un nuovo tracciato per gli amanti del trekking: si tratta dell’"anello del Sasso Regino", un percorso di circa 7 chilometri con partenza e ritorno a Buriano. L’inaugurazione è prevista per le 15 di sabato in via delle Ginestre, alla presenza dell’assessore al turismo Mariavittoria Michelacci e dell’assessore al turismo di Carmignano, Dario Di Giacomo. Questo perché si tratta di un progetto in collaborazione con il Comune della provincia pratese. Tutto è partito nel 2022 quando, sul finire della precedente legislatura, la giunta comunale approvò il progetto per la realizzazione di una rete di itinerari escursionistici fra Quarrata e Carmignano tramite un "grande anello" tematico (suddivisibile in anelli più brevi) con l’obiettivo di consentire a una più ampia fascia di persone di usufruirne assecondando esigenze diverse, dalle passeggiate storico naturalistiche al trekking. Il piano ha previsto l’individuazione di sei differenti itinerari, il primo dei quali fruibile da circa un anno (l’anello della Furba, per l’appunto). E dopo il Sasso Regino (interamente situato nel territorio quarratino) nei prossimi mesi toccherà all’"anello delle Sei Fonti" (interamente situato sul territorio carmignanese) e quindi l’"anello dello Scodellino.

"Stiamo lavorando per dare ulteriore concretezza al progetto e alla collaborazione fra i due Comuni – ha ribadito l’assessore Michelacci – già in occasione dell’inaugurazione del primo anello avevamo riscontrato interesse e partecipazione. E pensiamo che questi itinerari possano rappresentare un veicolo ulteriore di promozione del territorio, considerando la crescita del turismo lento. Per questo abbiamo cercato di inserirci in un sistema più ampio, oltre i confini comunali".

Giovanni Fiorentino