"Viaggi in Città". Studenti protagonisti. Grande cerimonia finale: "Emozioni e risultati"

PISTOIA

Un successo e tante emozioni per un evento conclusivo di un percorso che a coinvolto quindici classi appartenenti a quattro diversi istituti comprensivi cittadini. Un progetto quindi che ha visto protagonisti gli studenti. Si è conclusa nella Sala Maggiore del Palazzo comunale l’ottava edizione del progetto "Viaggi in Città", promosso dal Comune di Pistoia, con la Polizia Locale, insieme ad Alia Servizi Ambientali e Publiacqua, con la collaborazione dell’associazione Maieutiké. L’obiettivo – viene spiegato – è quello di avvicinare i più giovani alla conoscenza del territorio urbano e all’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore all’educazione e formazione Benedetta Menichelli, per la Polizia Locale il funzionario di vigilanza Stefania Nunziante e Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne e comunicazione Alia Multiutility.

Nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, l’iniziativa ha coinvolto 15 classi appartenenti a quattro diversi istituti comprensivi cittadini: Raffaello, Leonardo da Vinci, Cino da Pistoia Galileo Galilei e Martin Luther King. Il progetto si è articolato in momenti formativi in aula, incontri nella sala Gonfalone del Palazzo comunale e uscite guidate per le vie della città, accompagnati dagli ispettori della Polizia Municipale, con lo scopo di osservare sul campo le regole e i comportamenti corretti nello spazio urbano. Per verificare le conoscenze acquisite e favorire il dialogo con le famiglie, il 5 maggio scorso è stato organizzato un interessante contest online, al quale hanno partecipato le classi coinvolte insieme ai propri familiari. Il concorso – viene specificato – ha rappresentato un’occasione per consolidare i contenuti appresi e per condividere con il nucleo domestico le buone pratiche di educazione civica e stradale.

Le classi che hanno partecipato al contest – si legge nella nota del Comune – sono state premiate con buoni di Feltrinelli e buoni da spendere in materiale informatico, messi a disposizione grazie al contributo di Alia e Publiacqua: Al primo posto si è classificata la classe della scuola Valdibrana (IC Cino da Pistoia Galileo Galilei), aggiudicandosi buoni per un valore complessivo di 550 euro, suddivisi tra libri e materiale informatico; al secondo posto, la classe 2C della scuola Martin Luther King ha ricevuto buoni per un totale di 400 euro; al terzo posto per la classe 1C dello stesso istituto, premiata con buoni per 275 euro. Le classi 3A della scuola Nespolo (IC Raffaello) e le classi 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2D della scuola secondaria di secondo grado Martin Luther King dell’omonimo Istituto Comprensivo hanno ricevuto il premio speciale per l’impegno e per essere stati ambasciatori in famiglia delle buone pratiche imparate con il progetto. A queste classi sono stati consegnati buoni per libri e materiale scolastico per un valore complessivo di 175 euro.

Un premio speciale è stato consegnato alla classe 2 A della scuola Valdibrana (IC Cino da Pistoia Galileo) per essere stati ambasciatori per le loro famiglie che hanno partecipato.