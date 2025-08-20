"Per tutta l’estate siamo accanto agli anziani che hanno bisogno"

L’Auser di Agliana è impegnata anche in estate al servizio degli anziani che hanno bisogno di aiuto. "Siamo attivissimi – informa la presidente Patrizia Esposito –. A luglio abbiamo fatto 46 servizi. Ad agosto siamo sempre disponibili, abbiamo prenotazioni per accompagnare persone per fare terapie e anche per i servizi sociali che ci chiede il Comune". Auser, grazie alla generosità di tante aziende e in collaborazione con l’azienda aretina Eventi sociali, ha a disposizione (in comodato gratuito) una Fiat Panda per il trasporto degli anziani. Patrizia Esposito annuncia con soddisfazione che nei giorni scorsi l’Auser di Agliana ha ricevuto dalla Regione Toscana un attestato come riconoscimento per "Il contributo concreto e continuativo offerto al benessere e allo sviluppo della comunità toscana". La Regione riconosce l’attività dell’Auser di Agliana "Un modello virtuoso di solidarietà, responsabilità civica e innovazione sociale, in linea con i principi della Regione e della Costituzione". "Sono orgogliosa di questo – afferma la presidente – e di tutto ciò che facciamo per portare avanti un progetto di solidarietà vera, sincera, con il cuore". Tanto impegno per la comunità, ma l’associazione è attenta anche a offrire momenti di svago e condivisione ai propri soci. Per questo ha organizzato una gita a Orvieto e Lago di Bolsena, il 21 settembre, con Cap Viaggi. La partenza sarà alle 5.30 di domenica 21 settembre, davanti alla Casa della salute (area ex Coop). All’arrivo a Orvieto ci sarà l’incontro con la guida e visita della città umbra ricca di storia e bellezze artistiche, con visita del Duomo, pozzo di San Patrizio e altri luoghi significativi. Pranzo a Montefiascone e nel pomeriggio relax sul lago di Bolsena, visita della città e possibilità di visitare la basilica di Santa Cristina, legata al celebre miracolo eucaristico avvenuto nel 1263. Per informazioni contattare Patrizia al 338.5411650.

Piera Salvi