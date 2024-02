Tangenziale Pistoia, demolita la passerella pedonale. “Mercoledì la riapertura del tratto”

Pistoia, 20 febbraio 2024 – Come annunciato, nella mattina di martedì 20 febbraio le gru hanno demolito la passerella pedonale danneggiata dal passaggio di un tir in tangenziale.

Tutto è successo intorno a mezzogiorno di ieri. Un camion che trasportava un escavatore con la gru alzata ha urtato la passerella pedonale che attraversa la superstrada e che collega i due tronconi di via dello Spartitoio e via dell’Edera. L’incidente ha provocato il distaccamento di porzioni di cemento dalla parte inferiore del sovrappasso con la compromissione anche dei reticoli in ferro che ne rafforzavano la struttura. Ma non solo, in quel punto era presente anche una delle due telecamere di controllo della viabilità, che è stata travolta e staccata.

La riapertura del tratto – ha annunciato il sindaco Alessandro Tomasi – “avverrà a fine lavori, nella giornata di mercoledì”.