Obiettivo promuovere la lettura

Il mese di ottobre inizia con una grande iniziativa per l’Istituto Omnicomprensivo presieduto da Carlo Rai (nella foto), con la presentazione del progetto, denominato "BiblioLab". Si svolgerà nella sede della Scuola Media di San Marcello in Viale Villa Vittoria 240/c, venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 11. I temi che saranno affrontati, come si legge nella nota, saranno la "promozione della lettura…e non solo". Si parlerà di scrittura, attività di socializzazione, condivisione, ascolto e gioco e numerose altre attività come la musica, il cinema, l’arte e molto altro.

Il depliant di presentazione usa come apertura una frase di Daniel Pennac: "Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere". L’iniziativa nasce grazie all’importante donazione di dvd e testi di vario genere, in più lingue, della signora Eleonora Beltrami, che ha arricchito la biblioteca dell’Istituto. Il programma delle attività inizia con gli importanti titoli: "Il cinema sotto esame", per ripassare la storia italiana del Novecento con i classici del cinema italiano; "Alla scoperta del libro: come catalogare e prendersi cura dei libri della nostra biblioteca scolastica" e "Il giardino di Matisse" (per classi e gruppi della scuola primaria). Infine "Leggere Libera … Mente, per la scuola dell’infanzia, incontri di lettura ad alta voce, lettura animata e lettura di silent book".

La realizzazione di questo progetto vede il sostegno della Fondazione Caript.

A.N.