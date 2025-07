Al via oggi da Castiglione . Nati per leggere

Parte oggi pomeriggio, alle 17.30, "Nati per Leggere", il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus, con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana, che per la Rete Bibliotecaria lucchese esercita la funzione delegata per la promozione della lettura.

Prima tappa garfagnina di "Nati per Leggere", alla biblioteca comunale di Castiglione (per informazioni 0583-699111). Si prosegue poi domenica 6 luglio, alle ore 15, con "Letture ad alta voce" a cura dei lettori Lav Parco dell’Orecchiella e mercoledì 9 luglio, alle 21, a Gallicano con l’incontro, nel contesto di "Gallicano in Copertina", con l’autore Salvatore Liggeri (per informazioni 0583-74593).

Venerdì 11 luglio, alle 18, l’appuntamento è alla biblioteca comunale di Molazzana (per informazioni 0583-760151). Il giorno successivo (sabato 12 luglio), alle ore 10 "Nati per Leggere" si sposta alla Biblioteca F. Rosselli di Barga (0583-724573).

Giovedì 17 luglio alle 18, poi, sarà Piazza Bersaglieri di Pieve Fosciana ad ospitare l’incontro "Nati per Leggere" (Biblioteca comunale 0583-668227). Lunedì 21 luglio, alle 18, "Nati per Leggere" continua al Parco Dronero di Castelnuovo, per ripetersi, stesso orario, stesso posto, lunedì 28 luglio. In entrambi i casi, per info, è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 0583-65010.

Infine mercoledì 30 luglio, alle 18, all’Oratorio S. Giovanni a Pieve Fosciana si terrà "Letture in famiglia" (Per informazioni contattare la biblioteca comunale al numero 0583-668227).

Dino Magistrelli