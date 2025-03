Sciare in primavera. Neve all’Abetone, la stagione non è finita: le piste aperte

Abetone, 24 marzo 2025 – La stagione sciistica all’Abetone è tutt’altro che finita. Oggi, 24 marzo, il comprensorio ha regalato un paesaggio meraviglioso a sciatori e non solo. Il sole che splende, il bianco dei monti e la neve in pista ancora in ottime condizioni. Sciare in primavera è un vero e proprio piacere.

Le vette imbiancate dell'Abetone, 24 marzo 2025 (Foto Luca Baroncini)

Il comprensorio offre ancora diverse piste perfettamente battute, pronte ad accogliere sciatori per godersi ancora qualche discesa. Con una combinazione di panorami mozzafiato, neve e tempo ottimo, l’Abetone si conferma una meta perfetta per chi vuole approfittare delle belle giornate primaverili senza però rinunciare ancora alla neve e all’adrenalina delle piste.

6 foto Immagini Luca Baroncini

Le piste aperte

Questo l’ultimo aggiornamento di Multipass Abetone sulle piste aperte e relativi dati tecnici. Aggiornamento del 24 marzo alle 07:40:

Piste azzurre (adatte anche ai meno esperti):

- Selletta – Lunghezza: 2.200 m; dislivello: 310 m

- Giulio Ferrari – Lunghezza: 195 m; dislivello: 30 m

- Monte Gomito 2 – Lunghezza: 1.500 m; dislivello: 195 m

- Campo scuola Ovovia (18b) – Lunghezza: 150 m; dislivello: 25 m

- Tre Potenze – Lunghezza: 3.280 m; dislivello: 365 m

Leggi anche: 5 luoghi poco conosciuti in Toscana da visitare

Piste rosse (per sciatori più esperti):

- Zeno 2 – Lunghezza: 2.500 m; dislivello: 570 m

- Zeno 3 – Lunghezza: 2.600 m; dislivello: 570 m (rossa/azzurra)

- Farinati – Lunghezza: 2.150 m; dislivello: 310 m

- Passo d’Annibale – Lunghezza: 2.550 m; dislivello: 310 m

- Roccione – Lunghezza: 1.880 m; dislivello: 220 m

- Celina Seghi 2 – Lunghezza: 2.950 m; dislivello: 380 m