Malore fatale nel sonno, addio a Gianluca Cangioloni dello storico mobilificio

Quarrata (Pistoia), 22 dicembre 2024 – Ha sconvolto la comunità di Quarrata la notizia dell’improvvisa morte per arresto cardiaco di Gianluca Cangioloni, 55 anni, molto conosciuto in città perché titolare della storica azienda Cangioloni arreda di via Palermo, produttrice di divani e poltrone. Il cuore di Gianluca ha cessato di battere nel sonno, nella prima mattina di venerdì, tra le 7,30 e le 8,30, quando la moglie era già uscita per andare al lavoro.

È stato il fratello Alessandro, insospettito perché Gianluca intorno alle 9 non era ancora andato in ditta e non rispondeva al telefono, a correre a Seano dove la coppia abita e chiamare i soccorsi e i vigili del fuoco perché aprissero la porta nel minor tempo possibile. Purtroppo una volta entrati i soccorritori hanno constatato che ormai per il cinquantacinquenne non c’era più nulla da fare. Gianluca lascia la moglie Ilaria, i genitori, il fratello e i tre amati nipoti.

"Gianluca era molto attaccato alla famiglia. Gli piaceva scherzare e aveva sempre la battuta pronta, sapeva farsi volere bene dalla gente, era un tipo ironico. Malgrado la crisi che ha colpito negli ultimi anni il comparto del mobile era riuscito a portare avanti orgogliosamente l’azienda fondata dal padre mettendoci tutto l’impegno oltre che per quel suo carattere carismatico e creativo che portava i clienti ad apprezzare la sua produzione artigianale – ne traccia un commosso ricordo la moglie – era stato uno sportivo, aveva praticato a lungo il calcio, sport che amava tanto ma che aveva dovuto lasciare a causa degli infortuni. Era rimasto però legato ai tanti amici che si era fatto in quell’ambito".

Numerose in queste ore sono le manifestazioni di vicinanza alla famiglia Cangioloni da parte dei cittadini di Quarrata. L’ultimo saluto a Gianluca Cangioloni sarà domani lunedì 23 dicembre alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata, partendo dalle Cappelle del Commiato della Misericordia di via Brunelleschi.