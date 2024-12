Abetone, auto sbanda e precipita nel Fosso del Gomito

Pistoia, 20 dicembre 2024 - Momenti di paura si sono vissuti all'Abetone per un incidente stradale che ha visto un'auto, con due persone a bordo, sbandare e poi precipitare in un fosso. La squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Pistoia è intervenuta in Via Brennero in località Abetone, per un incidente stradale che ha visto un'auto con due occupanti precipitata all'interno dell'alveo del torrente conosciuto col nome " Fosso del Gomito". Le persone, entrambe in buone condizioni, sono state recuperate con l'uso di tecniche Saf dalla squadra dei Vigili del fuoco di San Marcello. Le persone soccorse sono state poi affidate alle cure del personale inviato dalla CO118. Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di San Marcello per risalire alle esatte dinamiche dell'incidente.