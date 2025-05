Finisce fuori strada nel bosco. Anziano salvato in un dirupo

La Croce d’Oro di Montale ha effettuato il primo intervento con la sua nuova ambulanza fuoristrada inaugurata nel dicembre scorso. Nel tardo pomeriggio del primo maggio, intorno alle 18,30, la Croce d’Oro è stata allertata dalla centrale del 118 per un intervento sulle colline sopra la frazione di Fognano a Montale. Un uomo di 84 anni, residente a Montemurlo, era finito fuori strada con la sua auto per ragioni da accertare. Il veicolo è andato a finire in una zona boschiva nei pressi di una vecchia cava nei dintorni di Fognano. I volontari della Croce d’Oro di Montale sono partiti immediatamente dalla loro sede di via Nesti a Montale con due mezzi, un’ambulanza normale e la nuova ambulanza fuoristrada che ha potuto proseguire anche nel percorso impervio nell’area boschiva raggiungendo il punto dove si trovava il conducente dell’auto.

L’uomo era in stato palesemente confusionale e non era in grado di ricordare la dinamica dell’incidente. I soccorritori si sono presi cura dell’uomo che nel giro di pochi minuti ha dato segni di miglioramento. E’ stato trasportato con l’ambulanza fuoristrada nel luogo in cui era rimasta in sosta l’altra ambulanza con la quale l’anziano è stato poi portato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo in codice giallo.

"Questo primo intervento dimostra l’utilità del nuovo mezzo di cui ci siamo dotati – dice il presidente della Croce d’Oro di Montale Claudio Santini – e dobbiamo nuovamente ringraziare tutti gli sponsor ne hanno permesso l’acquisto". Questi gli enti che hanno contribuito: Fondazione Caript, Gi Metal, Fondazione Chianti Banca, Fattoria Casalbosco, Niccolai Trafile, Tessitura Nesi & Nesi, Metalcontenitori, Monfil Srls, Officina Meccanica Gorgeri, Arredamenti Torracchi, Tubettificio Industriale Pratese, Elfi Elettronica, Filatura Creafil International, Gruppo Spagnesi, Orditura Bessi, Eurocostruzioni Snc, Olla Home Solution, Betametalli, Lp Nucci Prodotti Alimentari, Carrozzeria Europea, Carrozzeria Autoelite, Dinamiche Tessili, Pastificio San Marco, D’Alessandri Vincenzo Lavori Edili, Supermercato Votino Fedele, Costruzioni Edili Amato Marco, Pugi Rg, Alimentari Luca Barni, Famiglia Domenico Fortino, Edilnardiello Costruzioni Edili, Toscana Spazzole Industriali, Quadro Infissi.

Giacomo Bini