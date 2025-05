Fabio Niccolai nuovo maestro del lavoro

Il montalese Fabio Niccolai è stato insignito della onorificenza di Maestro del Lavoro dopo una pluridecennale carriera di dirigente del Gruppo Crédit Agricole Italia. In una solenne cerimonia nel salone dei cinquecento a Firenze tenutasi il primo maggio è stata consegnata a Niccolai la stella al merito del lavoro, che gli è stata assegnata come prevede la legge per decisione del Presidente della Repubblica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alla cerimonia hanno partecipato tra le altre autorità il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il viceprefetto di Pistoia dottor Roberto Caiati e il sindaco di Montale Ferdinando Betti.

Molti i ruoli di notevole responsabilità assunti da Niccolai soprattutto dopo l’acquisizione, nel 2007, della posizione di dirigente che l’ha portato ad essere responsabile di area tra Toscana, Emilia Romagna e Marche e a dirigere per distaccamento diversi istituti di credito del gruppo. È stato sempre a contatto con il mondo delle imprese: 67 anni, vissuto sempre a Montale, il neo-maestro del lavoro risiede con la famiglia in via Pacinotti, nella frazione di Stazione. Persona conosciuta e stimata in paese Niccolai si è dedicato con passione al suo lavoro in banca dopo aver frequentato la facoltà di scienze bancarie dell’Università degli studi di Siena.

Con l’assegnazione della stella al merito del lavoro Fabio Niccolai è entrato a far parte della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, un’associazione apolitica che promuove nella società il valore del magistero del lavoro. Tra i primi a complimentarsi il console regionale della Federazione Massimo Tucci.

Giacomo Bini