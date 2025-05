Torna il Villaggio dello Sport. Tante attività al parco Pertini. Una vetrina per le associazioni

Per tre giorni il parco Pertini si trasformerà nel ’Villaggio dello sport e non solo’. Sarà una manifestazione che unirà sport, sociale, solidarietà, cultura, inclusione, ambiente e sanità, organizzata dal comune di Agliana e Asi (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni). È il primo evento del genere ad Agliana ed è stato presentato ieri in sala consiliare dal sindaco Luca Benesperi con il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori e l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo, il presidente regionale Asi Sebastiano Campo e Lucio Avvanzo membro dell’assemblea nazionale Asi. Il ’Villaggio dello sport’ sarà allestito dalle 16.30 di venerdì 16 maggio e resterà attivo nella giornata di sabato 17, fino a domenica 18. Saranno presenti una trentina di associazioni sportive affiliate Asi, che sarà dato spazio a tutti gli sport e ci saranno delle novità, come il primo torneo aglianese di beach volley e la possibilità di sperimentare prove di immersioni subacquee con l’associazione Sub Pistoia. Non solo sport, ma anche la presenza di tante associazioni che operano nel sociale o in ambito culturale (alcune presenti ieri mattina in sala consiliare), in programma ci sono anche iniziative di solidarietà e, grazie alla collaborazione tra Asl Toscana centro e Lilt Pistoia, il sabato e la domenica sarà presente un’unità mobile per effettuare screening gratuiti.

"Con questa iniziativa – ha detto il sindaco Benesperi – si valorizza un luogo simbolo di Agliana come il parco Pertini, si valorizzano i vari tipi di sport e la promozione sociale. Nel nostro territorio ci sono tante associazioni che potranno dare visibilità all’attività svolta durante l’anno". Ha aggiunto Lucio Avvanzo: "Asi è presente da trent’anni ad Agliana, unendo sport e beneficenza. Il terzo settore sta vivendo momenti difficili e questa è un’occasione per accogliere dei protagonisti a livello locale, provinciale e nazionale". Sull’associazionismo sportivo e sociale ha portato l’attenzione anche Sebastiano Campo: "Queste associazioni, con le loro attività, tolgono i ragazzi dalla strada – ha evidenziato -. Noi come Ente del Coni e le amministrazioni comunali dobbiamo dare supporto per la tutela sociale". Tommaso Allori ha anticipato: "Saranno premiati gli atleti aglianesi che si sono distinti. Mi preme ricordare che abbiamo una scuola di danza che si è qualificata per i Mondiali". "Volevamo organizzare una giornata di prevenzione per la salute – ha informato Greta Avvanzo – e questa è l’occasione giusta. Diffonderemo al più presto le modalità di prenotazione".

Piera Salvi