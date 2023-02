Incendio alla casa famiglia, è morta la ragazza di 17 anni intossicata dal fumo

I vigili del fuoco

Pistoia, 16 febbraio 2023 – È morta questa notte in ospedale a Pistoia la ragazza di 17 anni che era rimasta gravemente intossicata a causa di un principio di incendio divampato nella sua camera all'interno della casa famiglia dove era ospite in provincia di Pistoia.

La ragazza era stata ricoverata in condizioni gravissime in terapia intensiva. Su come si possano essere sprigionate le fiamme sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri: da quanto ricostruito Il principio d'incendio avrebbe interessato un armadio con vari indumenti e da lì si sarebbe sprigionato il fumo a seguito del quale la ragazza è rimasta gravemente intossicata.

La casa famiglia, che ospita soggetti fragili inseriti in particolari percorsi di assistenza, era stata subito evacuata in seguito allo sprigionarsi delle fiamme e poi posta sotto sequestro. Gli altri otto giovani ospiti, che non hanno riportato conseguenze fisiche, sono stati subito trasferiti in una struttura protetta della provincia