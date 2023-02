Incendio alla casa famiglia Gravissima una 17enne

Una ragazzina di soli 17 anni lotta tra la vita e la morte dopo un principio d’incendio divampato – da quanto si è potuto apprendere – all’interno della sua cameretta nella casa famiglia, in località Masotti, dove è ospite. Quella che si è consumata nella tarda serata di ieri è una tragedia che ha tenuto un’intera comunità con il fiato sospeso per ore.

Tutto avrebbe avuto inizio con la chiamata ai vigili del fuoco per una richiesta di intervento a causa di un principio di incendio all’interno della struttura che ospita soggetti fragili inseriti in particolari percorsi di assistenza. Dopo l’allarme è stata immediata anche l’attivazione del piano di evacuazione con i giovani ospiti trasferiti in un’altra struttura protetta della Valdinievole. Per loro per fortuna soltanto un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica.

I vigili del fuoco sono intervenuti con rapidità – insieme a carabinieri e polizia – individuando la stanza interessata dalle fiamme e scoprendo la giovane stordita per il fumo inalato. La ragazzina è stata soccorsa dal personale sanitario accorso sul posto – un’automedica e un’ambulanza della Misericordia – che ha iniziato subito le manovre di rianimazione. Le condizioni della 17enne sono apparse purtroppo gravissime. Condizioni disperate confermate poi all’arrivo al pronto soccorso dove la ragazzina sta lottando tra la vita e la morte: nel momento in cui scriviamo si trova in prognosi riservata.

Il fatto ha destato particolare preoccupazione anche tra i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Sul posto sono arrivati, infatti, in poco tempo il questore, il prefetto e i massimi rappresentanti di carabinieri e polizia. Ma anche i vertici della Fondazione Sant’Atto che gestisce la struttura.

Sull’episodio, che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco fino a tarda notte, indagano i carabinieri di Pistoia. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, neppure quella che all’origine dell’incendio possa esserci un gesto volontario. Ma il condizionale in questa fase delicata è d’obbligo. Massimo riserbo sulla dinamica, in corso di accertamento, ma la cosa più importante per tutti adesso è che la 17enne si salvi.