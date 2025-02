Addio dottoressa Biagini, ricercatrice di talento: “Brava e competente. Ci mancherà il tuo sorriso”

Pistoia, 2 febbraio 2025 – A soli 34 anni, Ilaria Biagini era già una dottoressa e una ricercatrice che si era fatta strada ben oltre i confini della sua Pistoia, che oggi piange la sua scomparsa. È morta ieri Ilaria Biagini, medico ortottista, che lavorava nell’azienda ospedaliera di Careggi, ma anche al Policlinico Gemelli di Roma. Un talento e un sorriso che ora tutti ricordano con profondo dolore. Da due anni, la dottoressa Biagini combatteva con una malattia. I funerali si terranno domani, lunedì alle 14,30, nella chiesa della Vergine a Pistoia a cura della Misericordia, poi la salma sarà sepolta nel cimitero attiguo.

Condoglianze del mondo della sanità

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello del presidente della Regione, Eugenio Giani: “La Toscana piange la prematura scomparsa della giovane dottoressa Ilaria Biagini di Pistoia, in servizio al nostro ospedale di Careggi. Un dolore profondo attraversa il nostro sistema sanitario regionale che perde una professionista competente e appassionata. Esprimo il profondo cordoglio della Toscana alla famiglia, ai colleghi, e a tutti coloro che l’hanno conosciuta. L’impegno e il tuo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerti. Risposa in pace Ilaria”.

Un messaggio di profonda vicinanza alla famiglia giunge anche dall’Ordine professionale interprovinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: “Era giovane, bella, preparata, capace e professionale: apprendiamo increduli e addolorati della prematura scomparsa della giovanissima e valente collega dottoressa Ilaria Biagini, consigliere della Cda Ortottisti dell’Ordine Tsrm Pstrp di Firenze”. “Io personalmente e il Consiglio direttivo tutto, il Collegio dei revisori e tutti i componenti delle Commissioni di Albo del nostro Ordine – dice il presidente Franco Ascolese dell’Ordine di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta – ci uniamo al dolore della famiglia e a quello dei colleghi”.

Ricordi da enti e amici

A ricordarla è anche il centro studi Sapis di Roma. “Abbiamo appreso, con profondo dolore, della scomparsa della collega Ilaria Biagini. Nella qualità di componente del Csi di Sapis, del comitato organizzatore del Colloquium e, all’interno del protocollo d’intesa tra Sapis e il centro studi Valetudo, Ilaria si è distinta per impegno, tenacia e professionalità. Ci mancheranno il suo contributo e la sua amicizia”.