La morte della dottoressa Biagini, “Un grande dolore. Ciao Ilaria”

Pistoia, 1 febbraio 2025 – E’ profondo il cordoglio degli ambienti medici toscani per la morte di Ilaria Biagini, 34 anni, dottoressa all’ospedale di Careggi, specialista in oftalmologia. Era malata da tempo. La sua preparazione, la sua professionalità, sono stati d’esempio per tutti e ora i colleghi, anche attraverso messaggi sui social network, la piangono e la ricordano. In qualità di ortottista, la dottoressa Biagini si occupava di disturbi visivi.

Anche il presidente della Regione Eugenio Giani esprime il cordoglio della Toscana: "La Toscana piange la prematura scomparsa della giovane dottoressa Ilaria Biagini di Pistoia, in servizio al nostro ospedale di Careggi. Un dolore profondo attraversa il nostro sistema sanitario regionale che perde una professionista competente e appassionata. Esprimo il profondo cordoglio della Toscana alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che l’hanno conosciuta. L’impegno e il tuo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incontrarti”.

Originaria di Pistoia, viveva a Firenze. I funerali si svolgeranno lunedì 3 febbraio alle 14.30 alla chiesa della Vergine a Pistoia.