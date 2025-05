Mezzo milione per la sicurezza . Otto cantieri per la viabilità

Mezzo milione di interventi per la messa in sicurezza del territorio e per la viabilità comunale di San Marcello Piteglio. "Sono avviati o in corso di attivazione – rende noto il vicesindaco, Giacomo Buonomini – otto interventi in diverse località del nostro comune per garantire la sicurezza e la stabilità del territorio e della viabilità comunale. Questi lavori, approvati in somma urgenza nelle scorse settimane, sono attualmente finanziati interamente con risorse del bilancio comunale, per un impegno complessivo che supererà i 500.000 euro, in attesa – e nella speranza – di un rimborso da parte della Regione e del Governo a seguito della richiesta di riconoscimento dello stato di calamità". Gli interventi, tra lavori in corso, già conclusi o in fase di avvio riguardano: uno smottamento a valle di Via Ugo Schiano, a Bardalone; una frana a monte di Via della Battaglia a Gavinana; a Maresca, in Via Case Alte, riguarda un fosso collassato (intervento in corso); una frana a monte della strada e smottamento a valle per l’abitato di Rupine, a Popiglio; la strada per il cimitero nuovo, frane a monte della strada, anche questo intervento è a Popiglio; a Spignana la frana a monte sulla strada verso la diga di Verdiana; a Prataccio, in Via Capanne di Sotto, riguarda un muro crollato; infine a La Lima, in Via Ponte Firenzuola, riguarda lo smottamento a valle della strada.

"Queste situazioni – osserva Buonomini – hanno generato disagi minimi anche grazie al lavoro tempestivo e attento degli uffici tecnici, l’impatto di questi interventi sulla viabilità e sui cittadini è stato contenuto al minimo, ma l’importanza e il valore di questi ripristini sono rilevanti e impegnativi. I lavori consistono, sommariamente, nella messa in sicurezza delle pendici a monte delle strade, – conclude il vicesindaco – attraverso varie tecniche, dell’ingegneria naturalistica alla posa di reti paramassi, e nella stabilizzazione del piano viabile a valle attraverso fondazioni o micropali".

Andrea Nannini