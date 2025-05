Sport, giochi e divertimento. Due giorni nel parco di Traversagna: "Tante attività per le famiglie"

Due giornate all’insegna della rigenerazione urbana e del divertimento. L’evento "Riscopriamoci Insieme" andrà in scena al parco pubblico di Traversagna, recentemente risistemato e valorizzato dall’amministrazione guidata da Marzia Niccoli, il 24 e il 25 maggio. "La comunità di Traversagna - spiega il primo cittadino - è pronta ad accogliere un momento speciale che celebra l’unione, il divertimento e il contatto con la natura: "Riscopriamoci Insieme". L’iniziativa, organizzata presso il Parco Pubblico di Traversagna "Giulio Stefanelli", è rivolta famiglie, bambini, ragazzi e tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata diversa, all’aria aperta".

L’enorme tappeto verde si trasformerà, per l’occasione, in un vero e proprio villaggio del divertimento, un teatro all’aria aperta. I vialetti alberati e le aree verdi saranno animati anche da vari giochi, attività sportive, laboratori creativi, animali, costruzione di aquiloni che poi potranno essere fatti volare la giornata; il tutto pensato per le varie le fasce d’età.

Ci saranno il concerto degli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto Pasquini diretto da Rachele Pirozzi, la sfilata del canile Hermada, la sfida al pattinaggio e molto altro ancora. Esibizioni di energy latin dance, spettacoli di danza western, performance di giovani cantanti, lanci di aquiloni del gruppo di aquiloni Rai di San Miniato, una sfilata di moda cool dei più piccoli. L’obiettivo principale è quello di riunire la comunità, creando momenti di condivisione e riscoperta del piacere di giocare insieme. "Riscopriamoci Insieme" vuole essere anche un’occasione per riflettere sull’importanza del gioco e del tempo trascorso all’aria aperta, lontano dalla tecnologia e vicino alla natura.

"Un’occasione per stringere legami, conoscere nuovi amici e riscoprire il valore della comunità - afferma Niccoli - inviando così un messaggio importante anche ai più giovani. Aspettiamo i genitori in cerca di un momento di svago per i propri figli, i ragazzi che amano lo sport all’aperto e semplicemente chi vuol riscoprire il piacere di una giornata in comunità". L’iniziativa è organizzata con l’Associazione Aurea Eventi, nata dall’esigenza e dalla volontà di aprire un percorso di avvicinamento all’arte figurativa, e non, aperto a tutti i cittadini, che consentirà di aggregare ed esprimere nuovi interessi e conoscenze.

Giovanna La Porta