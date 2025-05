Addio alla signora della neve: è morta Adua Milianti

Abetone, 17 maggio 2025 – Abetone in lutto per la morte di Adua Milianti. Classe 1936 (era nata nell’allora comune di Cutigliano, l’11 maggio), la signora Adua era conosciutissima in paese, così come tutta la sua famiglia. Sorella del campione olimpionico di sci Paride, che fu allenatore della Valanga Azzurra, e della direttrice della scuola di sci Marilena, fra i titolari della storica azienda di marmellate Il Baggiolo, Adua si era sposata nel 1959 con Aldo Formento, col quale ha vissuto fino alla morte nel 2001.

La coppia ha avuto due figli: Andrea, direttore degli impianti della Val di Luce ed ex presidente del Municipio di Abetone e Monica, maestra sci e componente del Collegio dei Maestri di Sci della Toscana. Insieme al marito nel 1996 Adua Milianti aveva preso in gestione il rifugio della Selletta, continuando poi a seguirne l’attività anche successivamente alla scomparsa di Aldo. Battuta sempre pronta, un carattere forte, determinato, di quelli di una volta e perennemente fissa alla sua postazione alla cassa del rifugio della Selletta, Adua era diventata uno dei personaggi della nostra montagna, facendo parte di quella generazione di ‘giganti’ che hanno costruito l’Abetone a partire dal Dopoguerra.

«Una donna straordinaria – la ricorda il figlio Andrea Formento – che ha voluto sempre lavorare nel campo del turismo, sia nella ristorazione che in campo alberghiero, prima di buttarsi nel 1996 a gestire il rifugio della Selletta. In questo modo ha coronato il sogno di una vita, che era appunto quello di avere un’attività tutta sua e di occuparsi della sua gestione». Non solo turismo: l’altra grandissima passione della signora Adua era il bosco e in particolare la raccolta dei mirtilli.

«Era stata abituata fin da piccola – prosegue il figlio Andrea – a portare avanti questa attività, anche nell’ottica di un’integrazione al reddito, così come succedeva nella stragrande maggioranza delle famiglie della nostra montagna». Il funerale si svolgerà oggi, sabato 17 maggio, alle 11, alla chiesa delle Regine. Alla famiglia tutta, e in particolare ai figli Monica e Andrea, le condoglianze anche da parte della nostra redazione.

Davide Costa