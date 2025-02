Modifiche in via Santini: "Le abbiamo fortemente volute. Ma valutiamo suggerimenti"

"Il senso unico in via Santini non è stato un capriccio dell’amministrazione. Il provvedimento deriva da uno studio attento e dall’ascolto dei cittadini". Così ribatte il sindaco, Luca Benesperi, ai cittadini della zona che lamentano disagi per l’istituzione del senso unico in via Adelmo Santini, nel tratto compreso tra via Michelangelo Buonarroti fino all’intersezione con via Casello, e hanno organizzato una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di ripristinare il doppio senso di marcia, oppure di prendere in considerazione alcuni suggerimenti. I cittadini hanno manifestato il loro disappunto per la mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione comunale, dichiarando: "Da un giorno all’altro ci siamo ritrovati il senso unico in via Santini. Sarebbe stato opportuno un percorso partecipato per ascoltare eventuali suggerimenti da parte dei residenti. Invece non è stata fatta nessuna assemblea, nessuna discussione". Ma il sindaco Benesperi spiega: "Il senso unico in via Santini è il frutto di uno studio attento iniziato già nel precedente mandato e portato avanti insieme ai tecnici, ascoltando le decine di cittadini che ci avevano segnalato questa esigenza e che in queste settimane ci hanno ringraziato di questa scelta. Certo – osserva Luca Benesperi – quando si prende una decisione di questo genere si è consapevoli di non potere accontentare tutti e che all’inizio ci siano dei disagi. Lo abbiamo già sperimentato in altre zone – osserva ancora – dove, dopo l’iniziale diffidenza, il senso unico ha risolto numerose criticità: come in via Puccini e in via Rossini su tutte. "Abbiamo agito sicuramente nell’interesse generale – afferma il primo cittadino – per risolvere problemi che giacevano irrisolti da anni. Su tutti la mancanza di parcheggi e il pochissimo spazio per l’interscambio dei veicoli, specie quando passa l’autobus che spesso ha provocato danni a parapedonali e muretti di cinta. Prendiamo atto della petizione – conclude il sindaco Benesperi – che è uno strumento importante di partecipazione democratica e siamo disponibili a valutare alcuni accorgimenti, se servono a migliorare la situazione, fermo restando il senso unico, soluzione che abbiamo fortemente voluto e che rivendichiamo".

Piera Salvi