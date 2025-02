Manutenzione finita al ponte di Pracchia

Si sono conclusi lo scorso venerdì i lavori di manutenzione straordinaria al consolidamento e ristrutturazione di uno dei due ponti che caratterizzano l’attraversamento dell’abitato di Pracchia, nella fattispecie quello che conduce al piazzale della stazione ferroviaria. Vista la conformità del territorio e la particolarità dell’intervento lungo la Sp632 al chilometro 13,280, non sono certo mancati i problemi complice il periodo dell’anno nel quale si è andati a intervenire, tutt’altro che il migliore per la media montagna. Un intervento complessivo da 228mila euro realizzato dall’azienda A.R. Costruttori Srl di Cancello e Arnone (provincia di Caserta), con fase di progettazione a cura della Sintesi Ingegneria Srl di Pistoia, che ha avuto un intoppo decisamente curioso nello scorso mese di ottobre: complice l’innalzamento del livello dell’acqua del sottostante fiume Reno, una parte dell’impalcatura che era stata installata all’interno del letto del corso stesso era stata poi portata via costringendo la ditta che aveva in cura il cantiere a fermarsi per poter effettuare la nuova installazione una volta che il livello dell’acqua si fosse nuovamente abbassato. E’ così, pertanto, che si è arrivati a chiusura dei lavori all’inizio di questo mese ma con un infrastruttura adesso resa più sicura e adeguata, anche al passaggio costante nella zona di numerosi mezzi pesanti a servizio dei trasporti di acqua minerale dalla sorgente Orticaia.

Lavori che, fra qualche tempo (ancora non definito), riguarderanno il ponte del Melini al centro del paese: un’opera che ha già generato numerose polemiche perché si potrebbe attraversare soltanto a piedi tagliando in due l’abitato per almeno quattro settimane.

S.M.