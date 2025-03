Lotta alle mafie. Il ricordo delle vittime

PISTOIAIn avvicinamento alla ’XXX Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie’, che si terrà il 21 marzo a Trapani, i promotori del Progetto Società e Cittadino hanno organizzato un’iniziativa giovedì 13 marzo a Pistoia per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie, mantenere vivo il loro messaggio di giustizia e rinnovare l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Gli studenti delle scuole secondarie di Pistoia e provincia coinvolti nel progetto, ma anche tutti i cittadini che vorranno partecipare, si ritroveranno alle 9.30 in piazza San Francesco per poi partire intorno alle 10 in un percorso che si snoderà in via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Cino, Piazza Garibaldi, via del Can Bianco, via Cavour, via Roma per arrivare in piazza del Duomo dove si svolgerà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, con interventi degli studenti e dei promotori del Progetto Società e Cittadino.Il Progetto Società e Cittadino è promosso quest’anno dal liceo “N. Forteguerri” scuola capofila, dal liceo scientifico “C. Salutati”, dall’istituto tecnico tecnologico “Fedi-Fermi”, l’istituto Suore Mantellate, l’istituto tecnico statale “Marchi-Forti”, l’istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese, la Provincia di Pistoia, il Comune di Pistoia; Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie; la Sottosezione pistoiese dell’Associazione nazionale magistrati e il Gruppo Biblioteca degli avvocati del tribunale di Pistoia.All’iniziativa di giovedì 13 marzo aderiscono inoltre il Comitato Unitario per la difesa delle Istituzioni repubblicane e la Consulta provinciale degli studenti.