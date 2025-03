Lavori prorogati a Pontenuovo: "Chiesti i ristori per le aziende"

La proroga della chiusura del ponte del Pontenuovo al 28 marzo è stata chiesta dal direttore dei lavori "per attendere i ventotto giorni necessari alla completa maturazione del getto in calcestruzzo". La spiegazione dello slittamento del termine di chiusura viene fornita dalla Provincia di Pistoia in un comunicato in cui la consigliera delegata alla viabilità Lisa Amidei si dice "rammaricata del dilungarsi di questo intervento" – conclude Amidei – "gli imprevisti sono stati tanti e di vario tipo e le operazioni si sono rese inevitabilmente sempre più complesse. Cercheremo di accelerare in ogni modo possibile per concludere le opere. Il disagio arrecato è stato, ed è tuttora, particolarmente impattante ed è importante provare a ridurlo per quanto possibile". Amidei afferma anche le motivazioni della proroga sono state al centro di un confronto con i tecnici avvenuto il 4 marzo scorso.

"La proroga dell’ordinanza è frutto della richiesta avanzata dal direttore lavori, tecnicamente valida – aggiunge Amidei - Al termine dei ventotto giorni di maturazione del materiale seguiranno le fasi di impermeabilizzazione, asfaltatura e apposizione delle barriere. Per il momento, mi preme che venga realizzato il passaggio pedonale così da restituire ai residenti della zona un po’ di libertà di movimento". Sullo stato dei lavori la Provincia ricorda che "la ditta incaricata ha provveduto al getto della soletta il 17 febbraio scorso, in ritardo rispetto a quanto preventivato a causa delle avverse condizioni meteorologiche" e informa che "attualmente procedono le lavorazioni per l’installazione dell’impianto semaforico al fine di permettere il transito pedonale, ottemperando alla prescrizione del Comune di Pistoia in attesa della realizzazione della passerella pedonale per la Ciclovia del Sole. Servirà anche come segnale di avviso a supporto del monitoraggio installato sulla spalla del ponte". La priorità della Provincia è di assicurare un passaggio pedonale. Intanto la Provincia si sta impegnando sul fronte dei ristori agli esercizi commerciali.

"L’amministrazione provinciale aveva già interloquito nel mese di gennaio con la Regione Toscana – afferma il comunicato - per chiedere l’attivazione della legge relativa alla concessione dei ristori agli esercizi commerciali. Il 3 marzo Lisa Amidei ha incontrato l’assessore alle attività produttive del Comune di Pistoia Gabriele Sgueglia, per condividere i documenti necessari ad avviare l’iter dei ristori, vale a dire gli atti necessari al Comune per l’individuazione della zona rossa e, per i commercianti, i documenti necessari alla rilevazione del fatturato prima e durante le lavorazioni".

Giacomo Bini