L’Alberghiero premia i migliori studenti

Premiazione di studenti e studentesse eccellenti dell’alberghiero Martini domani martedì 8 aprile alle 17, nella sede del castello Querceta. "Ogni anno - spiega il preside Riccardo Monti - l’istituto organizza una cerimonia di riconoscimento per gli alunni che hanno sostenuto la maturità nell’anno scolastico precedente e si sono particolarmente distinti. Non solo. Riconoscimenti sono riservati anche a chi si è distinto in altre attività o conseguendo certificazioni linguistiche". Un’eccellenza che premia le proprie eccellenze. Riconoscimenti speciali ovviamente andranno ai centisti targati 2024/2025. Anche stavolta, il bottino non è stato niente male. Alla cerimonia, oltre alle autorità, prenderanno parte ex docenti e i rappresentanti delle associazioni, in primis Amira e Apci. Tanti gli sponsor che hanno offerto contributi in denaro, in particolare i vari club che nella nostra zona operano nel campo della beneficenza. Riflettori puntati anche sull’inclusione. Il Martini è anche polo dell’inclusione e punto di riferimento per le altre scuole del territorio, relativamente alle problematiche degli alunni Bes e più in generale 104. L’Istituto professionale di Stato Martini per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera opera su tre sedi scolastiche (Via Galilei, Castello La Querceta e Via Garibaldi), è situato non per caso in un territorio a vocazione prettamente turistica e ha sempre rappresentato un rilevante punto di riferimento per la formazione nel settore turistico e ricettivo.