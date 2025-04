L’Aci Contest diventa festival della fotografia

Con la tredicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest, la città si prepara ad accogliere il suo primo vero festival della fotografia. Perchè la grande novità dell’edizione 2025 del concorso promosso dall’Automobile Club di Pistoia, che si è definitivamente conquistato un posto di rilievo e di assoluto prestigio tra i contest italiani, è la due giorni a cui tutti gli appassionati sono già fin d’ora invitati e quindi un intero sabato, il 17 maggio, dedicato agli incontri con alcuni degli artisti più interessanti del panorama fotografico italiano e la domenica 18, con un approfondimento di grande attualità come l’intelligenza artificiale in fotografia e la premiazione. La cerimonia si svolgerà nella solennità e nella bellezza della Sala Maggiore di Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, a Pistoia. Qui sono attesi fotografi da tutta Italia, artisti che hanno inviato straordinarie opere. Il lavoro della giuria è stato tutt’altro che facile e il confronto sulle decisioni finali serrato ed estremamente accurato. Ma la qualità delle immagini era altissima sotto tutti i punti di vista e i giurati hanno dovuto ben allineare mente occhi e cuore prima di decretare i vincitori di ogni sezione e il vincitore assoluto. Come sempre i fotografi hanno saputo raccontare ben più di un paesaggio, di un volto, di uno scorcio e di un concetto e hanno testimoniato, con i loro obiettivi, la bellezza, la fragilità e i sentimenti del mondo che viviamo. La persona che si è dedicata con tutta l’anima all’Aci Pistoia Photo Contest è il suo curatore, Angelo Fragliasso, che con immensa soddisfazione ha contato circa quattrocento foto in più rispetto alla XII edizione.

"Erano 4587 nel 2025 e sono state 5057 quest’anno. Quattrocento foto in più a parità di categorie, un dato che leggo come una partecipazione più determinata. Quanto all’evento finale sarà un mini-festival della fotografia preceduto dagli incontri con gli artisti. Nella giornata di sabato 17 maggio, nel sala dell’Aci, in via Ricciardetto, dalle 11 alle 13, Stefano Lotumolo parlerà del suo lavoro “Inspired by the people”, un viaggio emozionante attraverso la sua esperienza come fotografo e “missionario laico”, impegnato in progetti di sviluppo umanitario. Sempre in via Ricciardetto, dalle 16 alle 18, Attilio Gagliardi parlerà sul tema: “Dall’inquadratura al messaggio”, un approfondimento sul ruolo dell’inquadratura e sulla sua capacità di comunicare, con uno studio approfondito su ritratto, composizione e luce. Il terzo talk sarà quello di Francesco Piccolo e sarà domenica 18 maggio dalle 16 alle 17, in Sala Maggiore su “Fotografia e Intelligenza Artificiale”, una riflessione etica, filosofica e solo un po’ tecnica sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla fotografia. Poi inizierà la cerimonia e conosceremo i nomi dei vincitori". Sulla pagina Facebook dell’Aci Pistoia Photo Contest ci sono tutte le indicazioni per iscriversi ai talk e, soprattutto, ci sono tutte le foto finaliste da ammirare.

"Il premio per meriti fotografici – spiega Angelo – che negli anni precedenti è stato assegnato ad Aurelio Amendola e a Mario Carnicelli, quest’anno andrà a Luca Bracali che terrà una lectio magistralis sulla sua lunga attività professionale che lo ha portato a documentare gran parte del Pianeta.

"La mia gratitudine va prima di tutto ad Aci, al suo presidente Antonio Breschi, e al suo direttore Giorgio Bartolini che hanno sempre creduto e credono in questo concorso, alla Fondazione Caript che ci sostiene e offre a tutti i finalisti l’ingresso alla mostra di Buren, mentre il Consorzio turistico Città di Pistoia di Confcommercio propone pacchetti di visite per chi arriva quel fine settimana. Ciò che mi rende felice – conclude Fragliasso – è che intorno al concorso è nata una community di percorsi, di approfondimenti e di studio". Il cammino verso l’evento finale è già iniziato con la splendida mostra fotografica di Stefano Lotumolo, vincitore del premio assoluto dell’edizione 2022 dell’Aci Pistoia Photo Contest e premiato nel 2023 da Steve McCurry. Fino al 18 maggio, nelle Sale Affrescate di Palazzo Comunale.

