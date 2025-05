L’Academy del Legno. Occasione formativa nel mondo del mobile

Oltre duecento ragazzi delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi "Mario Nannini" e "Bonaccorso da Montemagno" hanno partecipato all’evento illustrativo "Una nuova opportunità. Academy del Legno – Scuola, Istituzioni, Aziende e Famiglie si incontrano" organizzato dal Comune di Quarrata insieme all’Istituto Professionale "De Franceschi - Pacinotti". L’incontro si è svolto al Forum di Banca Alta Toscana a Vignole e l’obiettivo della mattinata è stato quello di presentare una nuova opportunità formativa a partire dall’anno scolastico 2026/27 dove gli alunni di oggi potranno diventare gli operatori del legno di domani.

Una vera e propria "Academy del legno", per l’appunto, riprendendo la tradizione artigianale quarratina. Si punta ad attivare un corso ad hoc al Pacinotti, fornendo ai giovani una potenziale opportunità e ricreando al contempo figure professionali importanti e richieste dalle aziende del territorio, che da tempo manifestano la mancanza di operatori formati da poter assumere. Dopo i saluti del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e del presidente della Banca Alta Toscana Vasco Alberto Banci, ad intervenire nel corso dell’iniziativa è stata la neo dirigente scolastica del "De Franceschi-Pacinotti", Margherita de Dominicis, che dopo la proiezione di un video per mostrare le attività laboratoriali dell’istituto ha illustrato il progetto.

"L’intenzione dell’amministrazione è quella di istituire a Quarrata un indirizzo formativo di studi incentrato sulla lavorazione del legno e del mobile imbottito – ha confermato il sindaco Romiti – vogliamo creare un collegamento diretto con il contesto territoriale quarratino e con tutta la filiera del legno e del mobile. Un modo per far incontrare domanda e offerta, da un lato aiutando le aziende del territorio a intercettare manodopera specializzata, dall’altro lato offrendo la possibilità ai ragazzi che sceglieranno questo percorso formativo di specializzarsi in un settore professionalmente richiesto. Senza disperdere la grande esperienza che Quarrata ha maturato negli anni".

Sono intervenuti alcuni rappresentanti delle aziende del territorio i quali, attraverso le proprie testimonianze, hanno evidenziato la necessità di recepire operatori formati sia nel settore del legno che in quello del mobile imbottito. Sono emerse opportunità di lavoro adeguatamente retribuito, con particolare attenzione anche agli aspetti creativi e tecnologici, ma delle quali fino ad ora mancavano percorsi formativi.

"Accolgo con entusiasmo questa nuova opportunità in collaborazione tra la nostra scuola e il territorio. Tra i compiti degli istituti professionali c’è quello di rispondere alle esigenze del contesto lavorativo – ha concluso la dirigente De Dominicis - mantenere il dialogo con il contesto ha la doppia funzione di contribuire al tessuto socio economico e di tenere alti gli standard occupazionali".

Giovanni Fiorentino